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Novorizontino, atual campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pode ter uma mudança brusca na sua identidade já na próxima temporada. Segundo o ex-jogador e apresentador Craque Neto, o clube do interior se chamaria ‘Grêmio FURIA’, em alusão ao time de e-sports de Cris Guedes, amigo de Neymar.

O anúncio foi feito durante live na Rádio Craque Neto, após conversa com Neymar, que também faz parte da FURIA.

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“O Novorizontino não vai mais se chamar Novorizontino, vai se chamar Grêmio FURIA, que é da empresa deles, da Kings League”, afirmou o apresentador.

O Tigre do vale anunciou em comunicado, publicado no início da tarde dessa quinta-feira, 26, a confirmação da parceria. Confira um trecho da nota.



"A FURIA, uma das principais organizações de e-sports do mundo, anuncia parceria com o Grêmio Novorizontino, marcando sua entrada no futebol profissional brasileiro. Como parte dessa nova fase, o clube passa a adotar o nome FURIA NOVORIZONTINO, com estreia prevista para janeiro de 2027, no Campeonato Paulista."

Novorizontino: conheça o campeão da Série B

O clube do interior paulista, recém subido à elite do futebol nacional, tem sua origem diretamente relacionada com o Grêmio Esportivo Novorizontino, clube extinto fundado por Jorge Ismael de Biasi em 1973 e extinto em 1999.

Entretanto, em 2010, Jorge Ismael de Biasi Filho e seu primo, Roberto Biasi , com o desejo de retomar o futebol na cidade de Novo Horizonte, fundaram o Grêmio Novorizontino, preservando o hino, cores e o estádio de seu antecessor.

Atualmente, o Tigre do Vale é detentor de um modelo de negócios pouco habitual: uma SAF sem um clube associativo, totalmente controlada pela família Biasi.

Quem é a FURIA?

A FURIA é uma das maiores organizações de e-sports, entretenimento e lifestyle da América Latina. Fundada em agosto de 2017, em Uberlândia (MG), pelo empresário Jaime Pádua, pelo jogador profissional de pôquer André Akkari e pelo empreendedor Cris Guedes, a organização atua em diversas modalidades de jogos eletrônicos.

Em 2024, expandiu suas atividades para o futebol de 7, na Kings League, do ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué.

Na modalidade, a equipe é multicampeã, com 2 títulos nacionais e 1 continental, disputado contra o Peluche Caligari, então campeão da competição do México.

No ano passado, a equipe realizou um movimento de parceria parecido, ao se unir a RedRam para a disputa da Porsche Cup, sob o nome de 'FURIA RedRam'.