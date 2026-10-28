Tradicional clube social é investigado por suspeita de desvio milionário

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Um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, o Clube Atlético Juventus, mais conhecido como Juventus da Mooca, tornou-se alvo de uma investigação após a Polícia Civil tomar conhecimento de um esquema milionário de desvio de dinheiro envolvendo o clube social do Juventus.

Entre os principais investigados na ação, que ocorre sob sigilo na 3ª Delegacia da Divisão de Combate à Lavagem de Dinheiro do DPPC, estão:

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Presidente do Conselho Deliberativo: Carlos Eduardo Gomes Pedroso;

Carlos Eduardo Gomes Pedroso; Presidente do clube social: Tadeu Deradeli.

Vale ressaltar que, além dos dirigentes do clube, outras duas pessoas seriam peças centrais da investigação: Luma Zaffarani e Guilherme Rodrigues, que até março deste ano formavam um casal.

Ex-marido teria revelado o esquema

Em depoimento prestado à polícia, Guilherme Rodrigues repassou informações e comprovantes que apontam como ele e a ex-mulher estariam comandando do esquema no Juventus.

Como era feita a divisão do dinheiro?

De acordo com a denúncia apresentada à polícia, valores milionários foram desviados do Juventus por meio do pagamento de honorários advocatícios. Um dos negócios detalhados foi a operação de venda da SAF.

Com a transação, o clube social teria direito a receber R$ 20 milhões, mas R$ 2 milhões deveriam ser repassados a Luma e Guilherme pela estruturação do projeto.

Com isso, o valor seria dividido em três partes iguais:

Uma para Carlos Eduardo, presidente do Conselho, que disse que ainda daria um percentual a uma quarta pessoa (desconhecida);

Uma para Tadeu Deradeli, presidente do clube;

Outra para o casal de advogados.

Após isso, Guilherme apontou ainda que, no primeiro dia de dezembro, o clube realizou seu primeiro pagamento de honorários, no valor de R$ 900 mil. Desse valor:

R$ 341,2 mil foram repassados em espécie para Carlos Eduardo;

R$ 224 mil foram depositados na conta de Tadeu Deradeli.

Vale ressaltar que outro pagamento pelo contrato da SAF foi realizado em maio de 2020, desta vez no valor de R$ 350 mil. Mas, de acordo com Guilherme, ele não participou do repasse por já estar separado de Luma.

Escola que tem parceria com o clube também está envolvida

Além da SAF, outra instituição estaria tendo valores desviados; nesse caso, seria a escola Maple Bear, que firmou parceria de 20 anos para usar parte da sede do Juventus.

De acordo com Guilherme, em abril de 2026, a empresa adiantou R$ 500 mil dos R$ 3 milhões combinados em contrato. Desse total:

R$ 25 mil ficaram com o advogado;

ficaram com o advogado; R$ 106 mil foram repassados ao presidente Tadeu Deradeli;

foram repassados ao presidente Tadeu Deradeli; R$ 369 mil ficaram com Luma e Carlos Eduardo.

O que diz o Juventus?

"O Clube Atlético Juventus informa que não comenta o mérito de questões que tramitam em sigilo perante as autoridades competentes.

O Juventus ressalta que questões de foro íntimo, estritamente pessoais de indivíduos que pertencem ao seu quadro associativo, trabalham, prestam ou prestaram serviços ao clube não se confundem com sua atuação, gestão e atividades institucionais. Portanto, não podem nem devem ser utilizadas para atribuir à instituição qualquer responsabilidade ou posicionamento.

Com mais de um século de história e uma trajetória profundamente ligada ao esporte e à cidade de São Paulo, o Juventus preserva o compromisso de conduzir sua atuação institucional com responsabilidade, transparência e respeito à sua comunidade e tradição".

Clube social da Juventus está sendo investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Site Oficial Clube Juventus

O que diz a SAF do Juventus?

"O Juventus SAF informa que, desde o início do projeto, opera de forma completamente distinta do clube social, com processos, gestões e sedes diferentes.

No âmbito da aquisição das ações do departamento de futebol, os pagamentos previstos contratualmente são realizados pelo Juventus SAF na conta bancária formalmente indicada pelo clube social. A partir do depósito, a gestão e a destinação desses recursos são de responsabilidade exclusiva do titular da conta, não cabendo ao Juventus SAF qualquer ingerência ou responsabilidade sobre sua utilização.

Registra-se que o Juventus SAF não possui qualquer relação com o ocorrido, uma vez que se trata de estruturas distintas e com gestões independentes.

A SAF permanece à disposição para eventuais esclarecimentos, reforçando seu compromisso com a transparência e a correta informação dos fatos."