Uefa rejeita recurso e Prestianni está fora contra o Real por racismo

Gianluca Prestianni, pelo Benfica - Foto: Reprodução / Redes sociais

O jogador argentino acusado de ofensas racistas contra Vinícius Junior na partida de ida entre Real Madrid e Benfica pelos playoffs da Champions League, Gianluca Prestianni, não vai disputar o jogo da volta, contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, 25.

A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) rejeitou o pedido do Benfica para anular a suspensão imposta ao jogador pela acusação de racismo de Vinicius Júnior, que afirmou ter sido chamado de “macaco” por Prestianni no jogo de ida entre as equipes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o anúncio da suspensão do jogador, o Benfica entrou com recurso para reverter a decisão tomada pela UEFA. Prestianni chegou a viajar para a Espanha, onde será disputada a partida entre Real Madrid x Benfica, mas não conseguirá ir a campo.

Comunicado da Uefa

Em nota publicada em seu próprio site nesta quarta-feira, 25, a UEFA manteve a suspensão de Gianluca Prestianni:



"O Órgão de Apelação da Uefa tomou hoje a seguinte decisão: O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido.

Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo da competição de clubes da Uefa para o qual seria elegível".

O jogo decisivo entre Real Madrid e Benfica acontece nesta quarta-feira, 25, e é valido pelos playoffs que valem vaga nas oitavas de final da competição europeia. O Real Madrid está com a vantagem no confronto, após vencer o primeiro duelo pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Vinícius Júnior.

Quem avançar na competição enfrenta ou o Sporting, ou o Manchester City, a depender do resultado do sorteio que será realizado nesta sexta-feira, 27.