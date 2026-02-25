Menu
CHAMPIONS LEAGUE

Uefa suspende recurso e Prestianni está fora contra o Real por racismo

União divulgou um comunicado sobre a situação do jogador

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

25/02/2026 - 13:46 h

Gianluca Prestianni, pelo Benfica
O jogador argentino acusado de ofensas racistas contra Vinícius Junior na partida de ida entre Real Madrid e Benfica pelos playoffs da Champions League, Gianluca Prestianni, não vai disputar o jogo da volta, contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, 25.

A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) rejeitou o pedido do Benfica para anular a suspensão imposta ao jogador pela acusação de racismo de Vinicius Júnior, que afirmou ter sido chamado de “macaco” por Prestianni no jogo de ida entre as equipes.

Após o anúncio da suspensão do jogador, o Benfica entrou com recurso para reverter a decisão tomada pela UEFA. Prestianni chegou a viajar para a Espanha, onde será disputada a partida entre Real Madrid x Benfica, mas não conseguirá ir a campo.

Comunicado da Uefa

Em nota publicada em seu próprio site nesta quarta-feira, 25, a UEFA manteve a suspensão de Gianluca Prestianni:

"O Órgão de Apelação da Uefa tomou hoje a seguinte decisão: O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido.

Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo da competição de clubes da Uefa para o qual seria elegível".

O jogo decisivo entre Real Madrid e Benfica acontece nesta quarta-feira, 25, e é valido pelos playoffs que valem vaga nas oitavas de final da competição europeia. O Real Madrid está com a vantagem no confronto, após vencer o primeiro duelo pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Vinícius Júnior.

Quem avançar na competição enfrenta ou o Sporting, ou o Manchester City, a depender do resultado do sorteio que será realizado nesta sexta-feira, 27.

x