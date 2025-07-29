Menu
CAMPEONATO BRASILEIRO

Vasco divulga laudo e contesta súmula de árbitro sobre Léo Jardim

Goleiro sofreu lesão no tornozelo; clube rebate versão do árbitro após expulsão polêmica

Por Redação

29/07/2025 - 8:08 h
Após a expulsão de Léo Jardim contra o Athletico, o Vasco divulgou laudo que aponta lesão do goleiro e contesta a súmula do árbitro da partida.
Após a expulsão de Léo Jardim contra o Athletico, o Vasco divulgou laudo que aponta lesão do goleiro e contesta a súmula do árbitro da partida. -

O Vasco entrou em nova ofensiva para contestar a polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim, ocorrida no empate com o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta segunda-feira, 28, o clube divulgou o laudo médico que atesta uma lesão na região da costela do jogador, contradizendo diretamente a justificativa do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que apontou “simulação” e “cera” como motivo para o segundo cartão amarelo.

De acordo com o documento divulgado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP) do clube, com autorização do próprio atleta, Léo Jardim sofreu “alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm".

Veja:

Laudo médico de Léo Jardim
Laudo médico de Léo Jardim | Foto: Reprodução

O goleiro já iniciou tratamento intensivo sob os cuidados do departamento médico do clube.

A divulgação do laudo é uma resposta direta ao conteúdo da súmula da partida, em que o árbitro afirma que Léo Jardim retardou o reinício do jogo de forma intencional.

"Expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim por, de maneira desrespeitosa, retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente", escreveu Flávio Rodrigues, acrescentando ainda que o jogador “negou-se a levantar” mesmo após solicitação da arbitragem.

No entanto, para o Vasco, há agora uma base documental sólida para contestar a conduta do árbitro. O clube carioca já havia classificado a atuação do juiz como “desastrosa” em nota oficial divulgada no dia seguinte ao jogo e informou que irá protocolar, ainda nesta segunda-feira, uma reclamação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a apresentação do exame, o Vasco pretende não apenas reforçar sua argumentação contra o segundo cartão amarelo, mas também solicitar o afastamento de Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem.

x