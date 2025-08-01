Versátil e com "olhar pro gol", Cantalapiedra é apresentado no Vitória

Aitor Cantalapiedra durante entrevista de apresentação nesta sexta-feira, 1º - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Um atacante que possa preencher as três posições atrás do centroavante, mas que tenha um "olhar especial pro gol". Foi assim que o executivo Gustavo Vieira definiu Aitor Cantalapiedra. Cria do gigante Barcelona, o espanhol de 29 anos foi apresentado como novo jogador do Vitória nesta tarde de sexta-feira, 1º, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Em sua primeira entrevista pelo Leão da Barra, Cantalapiedra reafirmou sua versatilidade para jogar no setor ofensivo e se diz confortável para fazer mais de uma função. Contudo, ele explicou que "jogar por dentro" seria sua preferência.

Atrás do atacante. Jogar por dentro é onde prefiro, onde me sinto mais confortável, mas também me sinto bem jogando aberto. Posso jogar em todas as posições e isso é uma coisa que, quando atuei no Barcelona, eles nos ensinaram a entender todas as posições. Essa é uma característica que tenho, pude me adaptar às três posições. Aitor Cantalapiedra - Atacante do Vitória

Questionado sobre o nível técnico do futebol nacional, Cantalapiedra definiu o Brasileirão como "uma das grandes ligas do mundo". "Pudemos ver neste Mundial de Clubes que as equipes brasileiras chegaram bem longe, competiram com os grandes times da Europa. Para mim é um grande desafio vir para o futebol brasileiro porque o nível é muito alto, tem jogadores bons e espero poder corresponder a isso", enalteceu o atacante.

Aitor Cantalapiedra vive expectativa de estrear pelo Vitória | Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Anunciado no último dia 17, o atacante aprimora sua parte física e admitiu não estar 100%. No entanto, ele se colocou à disposição para atuar por alguns minutos neste domingo, 3, diante do Palmeiras, próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileiro Série A. O atleta, no entanto, ainda precisa ter contrato publicado no BID da CBF para ser regularizado.

"Não parei de treinar um dia sequer. Sabia que tinha que chegar ao time com ritmo, não podia ficar parado. Como o Gustavo disse, estou treinando com o time há duas semanas, conhecendo meus companheiros, o técnico, o estilo de jogo, entendendo o sistema do time. Não estou 100%, o que é normal, porque o time já jogou muitas partidas e está em um ritmo muito alto. Vou tentar estar muito melhor a cada semana. Ainda não estou 100%, mas espero estar em breve para ajudar o time a alcançar os objetivos", comentou.

Aitor Cantalapiedra e o executivo Gustavo Vieira | Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Responsabilidade de representar o Vitória

Aitor Cantalapiedra chega com expectativa no Vitória, principalmente pelo fato do ataque rubro-negro ter sido um problema em boa parte da temporada. Em meio a uma briga do time na parte de baixo da tabela da Série A, o espanhol garante estar motivado e preparado para cumprir "os objetivos" do clube.

"É uma grande responsabilidade jogar pelo Vitória. Sei que as pessoas esperam muito de mim, que vim da Europa. Eu entendo que a torcida pode criticar e também apoiar o jogador, isso eu entendo. Tenho muito tempo no futebol. Isso é o que me motiva: a paixão, a torcida. Estou acostumado, sei o que vivi e sei o que pretendo no Vitória. Estou preparado", finalizou.

Caso seja regularizado ainda nesta sexta, Cantalapiedra poderá reforçar o Leão da Barra na partida deste domingo, no Barradão. Às 19h30, a equipe comandada por Fábio Carille recebe o Palmeiras pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro.