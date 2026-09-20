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VÍDEO: Acidente em corrida termina em briga generalizada
Piloto ficou irritado após ser atingido por adversário e foi tirar satisfação
Um incidente na pista terminou em troca de socos entre os pilotos Ryan Blaney e Carson Hocevar após uma corrida da Nascar Cup Series, realizada no sábado, 19, na Bristol Motor Speedway, em Bluff City, Tennessee, nos Estados Unidos.
Durante a prova (veja vídeo abaixo), Hocevar encostou na traseira do carro de Blaney, que perdeu o controle, rodou e bateu no muro. O piloto da equipe Penske não conseguiu continuar na corrida e abandonou a disputa.
Additional angles of the incident involving @CarsonHocevar and @Blaney. pic.twitter.com/VoW3asW8vI— NASCAR (@NASCAR) September 20, 2026
Após a prova, Blaney foi até Hocevar para reclamar do incidente (veja vídeo abaixo). Quando os dois se encontraram, o piloto da Spire deu um soco no adversário.
As equipes tentaram separar os dois pilotos, e Blaney chegou a cair no chão durante a confusão. Depois de se levantar, ele voltou em direção a Hocevar e também acertou um soco no adversário. Os integrantes das equipes intervieram novamente e encerraram a briga.
Some of my raw footage pic.twitter.com/CLu73wZW2h— Bob Pockrass (@bobpockrass) September 20, 2026
Logano vence a corrida
A vitória na etapa ficou com Joey Logano. Kyle Larson terminou na segunda posição, enquanto Carson Hocevar completou o pódio.
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Na classificação geral da temporada, Kyle Larson aparece na liderança, seguido por Denny Hamlin e Joey Logano. Ryan Blaney ocupa a sexta colocação, enquanto Carson Hocevar está em oitavo.
A próxima etapa da Nascar Cup Series está marcada para o domingo, 27, no Kansas Speedway, em Kansas City, nos Estados Unidos.