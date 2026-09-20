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DEU TRETA

VÍDEO: Acidente em corrida termina em briga generalizada

Piloto ficou irritado após ser atingido por adversário e foi tirar satisfação

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Pilotos iniciaram briga após acidente
Pilotos iniciaram briga após acidente - Foto: Reprodução/X @bobpockrass

Um incidente na pista terminou em troca de socos entre os pilotos Ryan Blaney e Carson Hocevar após uma corrida da Nascar Cup Series, realizada no sábado, 19, na Bristol Motor Speedway, em Bluff City, Tennessee, nos Estados Unidos.

Durante a prova (veja vídeo abaixo), Hocevar encostou na traseira do carro de Blaney, que perdeu o controle, rodou e bateu no muro. O piloto da equipe Penske não conseguiu continuar na corrida e abandonou a disputa.

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Após a prova, Blaney foi até Hocevar para reclamar do incidente (veja vídeo abaixo). Quando os dois se encontraram, o piloto da Spire deu um soco no adversário.

As equipes tentaram separar os dois pilotos, e Blaney chegou a cair no chão durante a confusão. Depois de se levantar, ele voltou em direção a Hocevar e também acertou um soco no adversário. Os integrantes das equipes intervieram novamente e encerraram a briga.

Logano vence a corrida

A vitória na etapa ficou com Joey Logano. Kyle Larson terminou na segunda posição, enquanto Carson Hocevar completou o pódio.

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Na classificação geral da temporada, Kyle Larson aparece na liderança, seguido por Denny Hamlin e Joey Logano. Ryan Blaney ocupa a sexta colocação, enquanto Carson Hocevar está em oitavo.

A próxima etapa da Nascar Cup Series está marcada para o domingo, 27, no Kansas Speedway, em Kansas City, nos Estados Unidos.

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Tags

automobilismo estados unidos NASCAR

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