VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Torcida organizada ligada ao Santos cobra jogadores no CT Rei Pelé - Foto: Reprodução/Redes sociais

Após a goleada histórica de 6 a 0 sofrida para o Vasco da Gama, o CT do Santos foi alvo de uma invasão para protestos de uma torcida organizada nesta terça-feira, 19. Conforme o ge.globo, os torcedores quebraram um dos portões do estacionamento para acessar o local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra membros da torcida Força Jovem cobrando o elenco santista. O meia-atacante Neymar aparece de frente com um líder da organizada, enquanto ele profere palavras agressivas.

"Vocês estão de brincadeira com a nossa cara. Isso aqui que tá acontecendo [protesto] é pouco. Vocês deveriam é tomar tapa na cara de mão aberta", ameaçou o torcedor.

Na manifestação, foram entoados cânticos como: “Joga, vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo”. “Vergonha, time sem vergonha”. “Marcelo Teixeira [presidente], com esse time você tá de brincadeira”!

A Polícia Militar logo foi acionada para conter o protesto, mas isso não impediu que os torcedores conseguissem acessar o CT Rei Pelé.

Má campanha no Campeonato Brasileiro

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, o Santos disputa apenas esta competição até o fim da temporada. Contudo, o Peixe ocupa apenas a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos tem 25,9% de chances de rebaixamento. A equipe paulista vinha de duas vitórias seguidas antes do vexame diante do Vasco.