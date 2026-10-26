BOLA DE OURO
Vini Jr fica em 17º na Bola de Ouro; veja posição dos brasileiros
Premiação começa a divulgar rankings das disputas para melhor jogador do mundo
A cerimônia da Bola de Ouro, começou nesta segunda-feira, 26, e está divulgando alguns nomes dos indicados ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo. Entre eles estão os brasileiros: Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Além deles, a goleira Lorena também foi selecionada para a lista de melhores jogadoras.
Com a premiação iniciando às 14h (horário de Brasília), os quatro brasileiros indicados ao prêmio de “Melhor Jogador do Mundo” já tiveram suas posições definidas.
Vale ressaltar que nenhum dos quatro escolhidos ficaram entre os quinze primeiros, sendo Vinícius Junior o melhor posicionado.
Veja a posição dos brasileiros
Vinícius Júnior foi o brasileiro melhor colocado na lista da Bola de Ouro, o atacante do Real Madrid foi eleito o 17º melhor jogador do mundo.
Abaixo dele, na 21ª posição ficou o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães.
Já o terceiro e último brasileiro da lista de “Melhor Jogador do Mundo” ficou o foi o zagueiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos, que ocupou a 25ª colocação.
Já goleira do Kansas City, Lorena, foi a única brasileira selecionada à lista das "Melhores Jogadoras do Mundo", e terminou na 28ª posição.
Veja os 30 indicados à Bola de Ouro masculina
- Jude Bellingham - Real Madrid (Inglaterra)
- Pau Cubarsí - Barcelona (Espanha)
- Marc Cucurella - Real Madrid (Espanha)
- Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain (França)
- Luis Díaz - Bayern de Munique (Colômbia)
- Bruno Fernandes - Manchester United (Portugal)
- Gabriel Magalhães - Arsenal (Brasil)
- Erling Haaland - Manchester City (Noruega)
- Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain (Marrocos)
- Harry Kane - Bayern de Munique (Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia - Paris Saint-Germain (Geórgia)
- Lamine Yamal - Barcelona (Espanha)
- Sadio Mané - Al-Nassr (Senegal)
- Marquinhos - Paris Saint-Germain (Brasil)
- Lautaro Martínez - Inter de Milão (Argentina)
- Kylian Mbappé - Real Madrid (França)
- Nuno Mendes - Paris Saint-Germain (Portugal)
- Lionel Messi - Inter Miami (Argentina)
- João Neves - Paris Saint-Germain (Portugal)
- Michael Olise - Bayern de Munique (França)
- Willian Pacho - Paris Saint-Germain (Equador)
- Julián Quiñones - Al-Qadsiah (Colômbia)
- Declan Rice - Arsenal (Inglaterra)
- Rodri - Barcelona (Espanha)
- Fabián Ruiz - Paris Saint-Germain (Espanha)
- William Saliba - Arsenal (França)
- Ferran Torres - Paris Saint-Germain (Espanha)
- Dayot Upamecano - Bayern de Munique (França)
- Vinícius Júnior - Real Madrid (Brasil)
- Vitinha - Paris Saint-Germain (Portugal)
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Veja as indicadas da Bola de Ouro feminina
- Selma Bacha - Lyon (França)
- Barbra Banda - Orlando Pride (Zâmbia)
- Klara Bühl - Bayern de Munique (Alemanha)
- Esmee Brugts - Barcelona (Holanda)
- Mariona Caldentey - Arsenal (Espanha)
- Scarlett Camberos - Club América (México)
- Kerstin Casparij - Manchester City (Holanda)
- Temwa Chawinga - Kansas City (Malawi)
- Cata Coll - Barcelona (Espanha)
- Melchie Dumornay - Lyon (Haiti)
- Caroline Graham Hansen - Barcelona (Noruega)
- Alex Greenwood - Manchester City (Inglaterra)
- Patri Guijarro - Barcelona (Espanha)
- Pernille Harder - Bayern de Munique (Dinamarca)
- Rose Lavelle - Gotham FC (Estados Unidos)
- Yui Hasegawa - Manchester City (Japão)
- Mapi León - Barcelona (Espanha)
- Lorena - Kansas City (Brasil)
- Melvine Malard - Chelsea (França)
- Manaka Matsukubo - Chelsea (Japão)
- Vivianne Miedema - Manchester City (Holanda)
- Ewa Pajor - Barcelona (Polônia)
- Cláudia Pina - Barcelona (Espanha)
- Alexia Putellas - London City (Espanha)
- Wendie Renard - Lyon (França)
- Alessia Russo - Arsenal (Inglaterra)
- Khadija Shaw - Manchester City (Jamaica)
- Momoko Tanikawa - Bayern de Munique (Japão)
- Caroline Weir - Real Madrid (Escócia)
- Tessa Wullaert - Inter de Milão (Bélgica)