Vitória encerra 1º turno melhor que 2024, mas ainda busca evolução

Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória se prepara para encerrar o primeiro turno do Brasileirão 2025 neste sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbis. Mesmo ainda lutando contra a ameaça do rebaixamento, os números revelam uma pequena evolução em relação à campanha do ano passado.

Em 2024, o Leão terminou o turno como vice-lanterna, somando apenas 15 pontos em 19 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. O saldo defensivo também preocupava: 32 gols sofridos, 20 marcados e um saldo negativo de 12.

Já nesta temporada, a equipe comandada por Fábio Carille chega à última rodada do turno com 18 pontos em 18 partidas — três a mais que no mesmo período anterior — e um desempenho defensivo muito mais sólido: apenas 20 gols sofridos e saldo de -4. Foram 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas até aqui.

O aproveitamento também melhorou, passando de 26,32% para 33,3% — mas vale ressaltar que mantendo-se o desempenho atual, o Leão não se safaria em nenhuma edição da Série A. O Rubro-Negro ocupa a 16ª colocação, como “porteiro” do Z4, mas com risco de voltar à zona, já que rivais diretos ainda têm partidas a menos.

Apesar do crescimento, Carille reconhece que o time ainda comete erros que custam pontos. Contra o Palmeiras, por exemplo, o Vitória abriu 2 a 0, mas sofreu o empate no fim.

O que falta?

“Essa dinâmica e intensidade é o que estamos trabalhando e treinando. Isso exige mais da parte física, por isso essas semanas abertas são importantes. Precisamos melhorar também na parte física. Saio satisfeito com muitas coisas, estamos recebendo novos jogadores, que ainda estão entendendo o que queremos. Mas a gente fica chateado pelo resultado, temos que trabalhar mais ainda”, afirmou o treinador após o duelo.

A expectativa no Barradão é de que o time repita ou até supere o desempenho do returno de 2024, quando somou 32 pontos e escapou do rebaixamento.