Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESEMPENHO

Vitória encerra 1º turno melhor que 2024, mas ainda busca evolução

Leão soma mais pontos e melhora defesa, mas quer evitar vacilos no Brasileirão

Por Lucas Vieira / Portal MASSA!

06/08/2025 - 9:58 h
Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento. -

O Vitória se prepara para encerrar o primeiro turno do Brasileirão 2025 neste sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbis. Mesmo ainda lutando contra a ameaça do rebaixamento, os números revelam uma pequena evolução em relação à campanha do ano passado.

Em 2024, o Leão terminou o turno como vice-lanterna, somando apenas 15 pontos em 19 jogos, com 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. O saldo defensivo também preocupava: 32 gols sofridos, 20 marcados e um saldo negativo de 12.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já nesta temporada, a equipe comandada por Fábio Carille chega à última rodada do turno com 18 pontos em 18 partidas — três a mais que no mesmo período anterior — e um desempenho defensivo muito mais sólido: apenas 20 gols sofridos e saldo de -4. Foram 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas até aqui.

Leia Também:

Inspirado nos anos 90, Vitória lança novo terceiro uniforme
Conheça o sobrinho de Hulk que joga no Bahia e vai para a Seleção
Lateral que pertence ao Vitória recebe proposta da Europa; saiba quem

O aproveitamento também melhorou, passando de 26,32% para 33,3% — mas vale ressaltar que mantendo-se o desempenho atual, o Leão não se safaria em nenhuma edição da Série A. O Rubro-Negro ocupa a 16ª colocação, como “porteiro” do Z4, mas com risco de voltar à zona, já que rivais diretos ainda têm partidas a menos.

Apesar do crescimento, Carille reconhece que o time ainda comete erros que custam pontos. Contra o Palmeiras, por exemplo, o Vitória abriu 2 a 0, mas sofreu o empate no fim.

O que falta?

“Essa dinâmica e intensidade é o que estamos trabalhando e treinando. Isso exige mais da parte física, por isso essas semanas abertas são importantes. Precisamos melhorar também na parte física. Saio satisfeito com muitas coisas, estamos recebendo novos jogadores, que ainda estão entendendo o que queremos. Mas a gente fica chateado pelo resultado, temos que trabalhar mais ainda”, afirmou o treinador após o duelo.

A expectativa no Barradão é de que o time repita ou até supere o desempenho do returno de 2024, quando somou 32 pontos e escapou do rebaixamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Fábio Carille vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Com mais pontos e defesa ajustada, o Vitória encerra o 1º turno do Brasileirão 2025 em evolução, mas ainda luta para se distanciar da zona de rebaixamento.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x