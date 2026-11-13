Williams pilotada por Senna vai a leilão e pode custar R$ 33 milhões

Ayrton Senna parece deixar mais saudades a cada ano que passa - e uma das últimas relíquias de sua passagem pela Williams está à venda. O chassi FW16B-01, utilizado pelo brasileiro durante a temporada de 1994 da Fórmula 1, foi colocado em leilão pela RM Sotheby's e pode alcançar US$ 6 milhões, o equivalente a R$ 33,6 milhões.

O monoposto, que também foi pilotado por Damon Hill, David Coulthard e Nigel Mansell, pertenceu à família Senna por cerca de 30 anos e agora será oferecido publicamente pela primeira vez.

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A casa de leilões estima que o carro seja vendido por um valor entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões (R$ 22,4 milhões e R$ 33,6 milhões, respectivamente). A raridade da peça está diretamente relacionada à história do tricampeão mundial: trata-se de um dos dois únicos chassis pilotados por Senna em 1994 que ainda existem.

Ainda que o brasileiro não tenha disputado uma corrida oficial com o FW16B-01, o carro esteve presente em dois momentos de sua curta trajetória pela Williams, incluindo uma atividade no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, e uma sessão de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Williams cumpriu acordo com Senna após morte do piloto

A presença do carro no patrimônio da família Senna teve origem em uma cláusula contratual estabelecida entre o brasileiro e a Williams. De acordo com a RM Sotheby's, o tricampeão mundial tinha direito a receber um chassi utilizado pela escuderia ao final da temporada de 1994, desde que a equipe conquistasse o Campeonato Mundial de Construtores.

A Williams confirmou o título naquela temporada, marcada pela morte de Senna durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, no dia 1º de maio. Mesmo após a tragédia, a equipe britânica cumpriu o compromisso firmado com o piloto e entregou o chassi FW16B-01 à sua família ao final daquele ano.

O monoposto permaneceu sob a posse dos familiares de Ayrton Senna até 2024, quando foi adquirido pelo atual proprietário. Agora, dois anos depois da negociação, o carro será disponibilizado ao público por meio de um leilão.

A trajetória de preservação do veículo é um dos fatores que contribuem para seu valor histórico e para a estimativa milionária apresentada pela RM Sotheby's.

Senna pilotou carro em Interlagos e na Espanha

O FW16B-01 foi utilizado por Ayrton Senna em duas ocasiões no início da temporada de 1994. A primeira aconteceu durante o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, etapa que abriu o campeonato daquele ano.

O brasileiro pilotou o monoposto durante o warm-up, sessão de aquecimento realizada aos domingos, antes da largada das corridas, e que posteriormente deixou de integrar a programação da Fórmula 1.

Na atividade, Senna registrou um tempo mais rápido que o do alemão Michael Schumacher, da Benetton, que viria a conquistar a vitória naquela tarde.

O segundo contato do tricampeão com o chassi aconteceu em Jerez de la Frontera, na Espanha. Durante uma sessão de testes da Williams, Senna dividiu as atividades com o companheiro de equipe Damon Hill.

Juntos, os dois pilotos percorreram 842 quilômetros a bordo do monoposto, contribuindo para o desenvolvimento do carro ao longo das primeiras semanas da temporada.

Williams de Senna - Foto: Reprodução I Instagram

Coulthard e Mansell disputaram corridas com ele

Após a morte de Ayrton Senna, o carro continuou sendo utilizado pela Williams durante a temporada de 1994. O escocês David Coulthard, escolhido para ocupar a vaga deixada pelo brasileiro, disputou três Grandes Prêmios com o chassi.

A primeira participação aconteceu no GP da Espanha, quando Coulthard precisou abandonar a prova. Na etapa seguinte, no Canadá, o piloto levou o monoposto à quinta colocação.

O carro também foi utilizado por Nigel Mansell no Grande Prêmio da França. Campeão mundial de Fórmula 1 em 1992 e vencedor da IndyCar em 1993, o britânico retornou à categoria naquela temporada para disputar algumas etapas pela Williams.

A última aparição do FW16B-01 em uma corrida oficial aconteceu no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone. Novamente sob o comando de Coulthard, o monoposto terminou a prova na quinta posição.

Depois dessa etapa, o chassi passou a ser utilizado exclusivamente como carro reserva ou em atividades de testes, até ser entregue à família Senna no encerramento da temporada.

Williams marcou último capítulo da carreira de Ayrton Senna

A chegada de Ayrton Senna à Williams, em 1994, representava o início de um novo capítulo na carreira do brasileiro, que havia conquistado seus três títulos mundiais pela McLaren, em 1988, 1990 e 1991.

A passagem pela equipe britânica, entretanto, foi interrompida precocemente. Senna disputou apenas três Grandes Prêmios pela escuderia, conquistando a pole position em todos eles: Brasil, Pacífico e San Marino.

Williams de Senna - Foto: Reprodução I Instagram

Apesar do desempenho nas sessões classificatórias, o tricampeão não conseguiu completar nenhuma das três corridas. Em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, o brasileiro sofreu um grave acidente na curva Tamburello, no circuito de Ímola, e morreu aos 34 anos.

Mais de três décadas depois, o FW16B-01 permanece como um dos poucos carros sobreviventes pilotados por Senna naquele ano. Preservado desde o encerramento da temporada de 1994, o monoposto reúne capítulos distintos da história da Fórmula 1 e poderá alcançar uma cifra milionária em sua primeira oferta pública.