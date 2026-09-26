Afinal, precisa lavar o arroz? Veja o que dizem os estudos

Lavar o arroz antes do cozimento é um hábito comum em muitas cozinhas, mas a prática ainda gera dúvidas. O enxágue remove parte do amido superficial acumulado nos grãos, além de possíveis impurezas, mas não altera a estrutura interna do alimento.

O que muda na textura

O amido retirado durante a lavagem pode deixar a água do cozimento menos turva e reduzir a sensação de grãos mais pegajosos. No entanto, a textura final do arroz depende de diversos fatores, como a variedade utilizada, a quantidade de água e o tempo de cozimento.

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Arroz de grão longo, por exemplo, tende a ficar mais soltinho naturalmente, enquanto variedades como o arbóreo e o japonês apresentam características que favorecem uma textura mais cremosa ou aderente.

Lavagem ajuda na higienização

Além da textura, lavar o arroz pode contribuir para a remoção de poeira, resíduos e outras impurezas que podem estar presentes nos grãos após o processamento e transporte.

A presença de contaminantes, como metais pesados e microplásticos, também é objeto de pesquisas. A lavagem pode reduzir parte de alguns contaminantes presentes na superfície, mas não elimina completamente essas substâncias.

Excesso de água pode retirar nutrientes

Apesar dos possíveis benefícios, lavar o arroz de forma excessiva pode levar à perda de parte de nutrientes hidrossolúveis, especialmente em produtos enriquecidos.

Por isso, um enxágue rápido em água corrente pode ser suficiente para quem tem o hábito de lavar o alimento. A necessidade e a forma de lavagem também podem variar de acordo com o tipo de arroz e as orientações do fabricante.

Afinal, precisa lavar o arroz?

A lavagem não é obrigatória para todos os tipos de arroz e não é o único fator responsável pela textura do prato. Para obter um arroz mais soltinho, a quantidade de água e o tempo de cozimento também são determinantes.

Assim, lavar ou não os grãos depende do tipo de arroz, da preparação desejada e do hábito de cada pessoa. Quando a lavagem é feita, um enxágue breve pode ajudar a remover parte do amido superficial e possíveis impurezas.