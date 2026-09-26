GASTRONOMIA
Afinal, precisa lavar o arroz? Veja o que dizem os estudos
Excesso de água pode retirar nutrientes
Lavar o arroz antes do cozimento é um hábito comum em muitas cozinhas, mas a prática ainda gera dúvidas. O enxágue remove parte do amido superficial acumulado nos grãos, além de possíveis impurezas, mas não altera a estrutura interna do alimento.
O que muda na textura
O amido retirado durante a lavagem pode deixar a água do cozimento menos turva e reduzir a sensação de grãos mais pegajosos. No entanto, a textura final do arroz depende de diversos fatores, como a variedade utilizada, a quantidade de água e o tempo de cozimento.
Arroz de grão longo, por exemplo, tende a ficar mais soltinho naturalmente, enquanto variedades como o arbóreo e o japonês apresentam características que favorecem uma textura mais cremosa ou aderente.
Lavagem ajuda na higienização
Além da textura, lavar o arroz pode contribuir para a remoção de poeira, resíduos e outras impurezas que podem estar presentes nos grãos após o processamento e transporte.
A presença de contaminantes, como metais pesados e microplásticos, também é objeto de pesquisas. A lavagem pode reduzir parte de alguns contaminantes presentes na superfície, mas não elimina completamente essas substâncias.
Excesso de água pode retirar nutrientes
Apesar dos possíveis benefícios, lavar o arroz de forma excessiva pode levar à perda de parte de nutrientes hidrossolúveis, especialmente em produtos enriquecidos.
Por isso, um enxágue rápido em água corrente pode ser suficiente para quem tem o hábito de lavar o alimento. A necessidade e a forma de lavagem também podem variar de acordo com o tipo de arroz e as orientações do fabricante.
Afinal, precisa lavar o arroz?
A lavagem não é obrigatória para todos os tipos de arroz e não é o único fator responsável pela textura do prato. Para obter um arroz mais soltinho, a quantidade de água e o tempo de cozimento também são determinantes.
Assim, lavar ou não os grãos depende do tipo de arroz, da preparação desejada e do hábito de cada pessoa. Quando a lavagem é feita, um enxágue breve pode ajudar a remover parte do amido superficial e possíveis impurezas.