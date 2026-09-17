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POLÊMICA

Padaria causa polêmica ao cobrar R$ 300 em um único pão

Estabelecimento recebeu diversas críticas nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Pães são feitos através de fermentação natural
Pães são feitos através de fermentação natural - Foto: Reprodução | Instagram

Uma padaria deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Localizada em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, a Rye by Martin Auer foi criticada pelos internautas devido a cobrança de valores excessivos nos alimentos.

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O local cobrou US$ 60, que na cotação atual equivale a cerca de R$ 308, por um único pão. De acordo com informações do próprio estabelecimento, os pães são feitos 100% com centeio e massa madre, na categoria de fermentação natural.

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Cada unidade possui cerca de 1,5 quilo e passa por um processo de fermentação de até 24 horas antes de ser servida para o cliente. A empresa também oferece outras opções, como pães em porções de meio e um quarto e sanduíches tradicionais austríacos.

Inaugurado no bairro nova iorquino há apenas uma semana, o local tem dividido opiniões nas redes sociais, entre clientes que justificam o valor cobrado com a qualidade oferecida, e outros que apontam o absurdo da cobrança.

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Tags

estados unidos gastronomia pão

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