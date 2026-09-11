Com pratos de R$ 69, evento gastronômico reúne restaurantes em Salvador

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A primeira edição do Circuito Gastronômico do Shopping Paralela estreia nesta quinta-feira, 10, e segue até o dia 12 de outubro. Com pratos a partir de R$ 69,90, o evento reúne nove restaurantes para o público experimentar novas experiências gastronômicas.

Participarão do Circuito Gastronômico o Martim Pescador, Oliva Gourmet, James Steakhouse, Coco Bambu, Outback Steakhouse, Restaurante Ki-Mukeka, Cazolla Gastrô Burguer Beer, Pereira Café e Abdul Cozinha Árabe. Os espaços estão localizados no Espaço Paralela Gourmet, no piso L2.

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Como participar do circuito?

Para participar, basta solicitar no início do atendimento o Menu Paralela. O Circuito Gastronômico vai até 12 de outubro.

Além de participar de novas experiências gastronômicas, os clientes ainda terão a oportunidade de receber brindes especiais como taças, copos e copos de shot desenhados pelo artista plástico Elano Passos.

A retirada ocorrerá no balcão da promoção, localizado no Piso L2, entre os restaurantes Ki Mukeka e Coco Bambu.

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