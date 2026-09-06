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GASTRONOMIA

Erro comum com alho e cebola pode estragar prato; veja como evitar

Descubra a ordem correta para refogar e evite que os ingredientes contaminem a comida

Luiza Nascimento
Por
Alho e cebola
Alho e cebola - Foto: Dušan Zidar/ Adobe Stoc

Umas das técnicas mais utilizadas na culinária brasileira, o refogado de alho e cebola funciona de forma coringa em diversos pratos. No entanto, é necessário um cuidado especial na hora da preparação para evitar que o sabor dos ingredientes seja comprometido.

Neste sentido, é importante ter cautela com o preparo da base aromática, no que diz respeito à ordem dos elementos. A orientação é de que a cebola seja colocada na panela antes do alho.

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Isso acontece porque a cebola tem um alto teor de água. Desta forma, ela precisa de mais tempo no fogo para reduzir a acidez e permitir que seu sabor adocicado se destaque. Assim, a cebola cria uma base úmida que evita o alho de queimar rapidamente.

Já o alho vem logo depois, pois precisa de menos tempo em contato com o aquecimento, pois fica dourado muito rápido e libera aroma de forma mais intensa. Esta técnica resulta em um sabor mais equilibrado, doce e aromático.

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O que acontece se os ingredientes forem adicionados no mesmo momento?

Muitas pessoas ignoram o processo e adicionam os ingredientes na panela ao mesmo tempo, o que pode prejudicar todo o prato. Se o refogado for feito desta forma, há um grande risco dele queimar, escurecer e amargar toda a receita.

Aprendida a técnica, pode usar com segurança em diversos pratos como arroz, feijão, carnes, frango, legumes, risotos, recheios, macarrão e muito mais.

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Tags

alho Cebola culinária

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