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HOME > GASTRONOMIA

14 ANOS DE ARTE

Chef baiana premiada internacionalmente celebra 14 anos de restaurante

Com programação cultural e chefs convidados, espaço no Rio Vermelho celebra além da gastronomia

Jair Mendonça Jr
Por
Tereza Paim no restaurante Casa de Tereza
Tereza Paim no restaurante Casa de Tereza - Foto: Divulgação

O restaurante Casa de Tereza, situado no bairro do Rio Vermelho, celebra 14 anos de atividades no mês de setembro. A programação de aniversário adota o tema "14 Anos de Arte" e integra gastronomia, literatura e artes visuais.

A trajetória da chef e proprietária Tereza Paim acumula reconhecimentos nacionais e internacionais.

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Entre suas principais conquistas estão o destaque global obtido com pratos selecionados entre os cem mais icônicos do mundo pelo guia internacional TasteAtlas, o recebimento do Prêmio Alice Bottas na categoria de empreendedorismo feminino.

Além disso, premiações locais como a consagração do estabelecimento como a melhor experiência em comidas típicas e menções em rankings especializados de publicações como a revista Exame.

Programação da celebração

Restaurante Casa de Tereza
Restaurante Casa de Tereza - Foto: Divulgação

Na programação comemorativa, a chef apresenta o "Catálogo de Artes da Chef Tereza Paim". O documento cultural registra metade do acervo de obras pertencentes à cozinheira, distribuído entre sua residência, os salões do estabelecimento e o Bar da TeTê.

A publicação tem produção executiva de Mery Carla Monteiro e Felipe Munõz. O registro contempla mais de 100 artistas e obras, com menções a nomes como Carybé, Bel Borba, TarcioV, Fernando Coelho e Maria Luedy.

Programação e novos lançamentos

Restaurante Casa de Tereza
Restaurante Casa de Tereza - Foto: Divulgação

Além do catálogo artístico, a agenda comemorativa inclui o lançamento do livro "A Alma Servida à Mesa", escrito por Tereza Paim. A obra amplia a produção literária da chef sobre a culinária baiana.

Para marcar o período, a programação do restaurante prevê a participação de sete chefs convidados ao longo do mês de setembro. Os profissionais convidados integram as celebrações do ciclo de aniversários do espaço gastronômico.

O Restaurante Casa de Tereza mantém atuação na cena gastronômica de Salvador com foco na preservação de ingredientes, saberes tradicionais e referências culturais do estado da Bahia.

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