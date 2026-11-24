Um dos alimentos mais populares das casas dos brasileiros, a mandioca pode ser prejudicial à saúde. Usada para fazer farinha, polvilho, goma de tapioca, beiju e tucupi, a raiz do tipo brava pode liberar toxinas caso não seja preparada da maneira correta.

Chamada também de amarga ou industrial, a mandioca-brava apresenta substâncias capazes de produzir altas quantidades de cianeto, composto tóxico para humanos e animais. No entanto, esse veneno só é formado quando a planta é cortada ou ralada.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A maneira certa de evitar essa contaminação é moendo ou triturando a raiz e as folhas da planta. A ideia é quebrá-la em pedaços pequenos, realizando a liberação da enzima responsável pelo veneno e torrando-a depois, pois o calor entre 26 °C e 95 °C evapora os compostos prejudiciais à saúde.

Esse processo em questão é utilizado na produção de farinha de mandioca, fécula (também conhecida como polvilho), goma de tapioca, beiju e tucupi, alimentos que fazem parte da rotina de alimentação diária.

Outra forma eficiente de retirar o veneno é limpando a mandioca, espremendo a massa para tirar o líquido, chamado de manipueira.

Mandioca mansa não é prejudicial

Embora a mandioca brava apresenta risco de contaminação, a mandioca de consumo comum, conhecida como mansa (aipim e macaxeira), não possui nenhum tipo de perigo. Ela possui concentrações bem menores de cianeto, que não fazem mal à saúde.

O índice de perigo do consumo da mandioca é marcado pelo limite de 100 mg de cianeto por quilo de raiz fresca. De acordo com a regra, que foi definida a partir de um estudo do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) de 1985, o número não pode ultrapassar essa marca.

Vale lembrar que a mandioca mansa é produzida em Pernambuco (PE), Paraíba (PB), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Enquanto a mandioca brava é mais comum no Pará (PA), Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MS), São Paulo (SP) e Ceará (CE).