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A 20ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte ocorre entre os dias 10 e 20 de dezembro, no Litoral Norte da Bahia. O evento envolve estabelecimentos da Praia do Forte e de localidades vizinhas, como Guarajuba e Lagoa Aruá, com atividades voltadas à gastronomia, à cultura, à arte e à sustentabilidade.

A iniciativa movimenta o turismo e a economia da região durante o início da alta estação. A curadoria é da chef Tereza Paim, e a realização é da prefeitura de Mata de São João em parceria com a 2D Projetos Culturais e Eventos.

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Pimenta como ingrediente central da edição

A cada cinco anos, o festival direciona a temática para elementos ligados à própria marca do evento. Nesta edição de duas décadas, o ingrediente escolhido para orientar os cardápios é a pimenta.

Chefs e cozinheiros dos restaurantes participantes desenvolvem receitas utilizando diferentes variedades, aromas e níveis de ardência do ingrediente como base das preparações.

Resgate de receitas históricas

Para registrar os 20 anos de realização do festival, parte dos estabelecimentos participantes inclui no cardápio um revival gastronômico.

A proposta reúne pratos que tiveram destaque em edições passadas do Tempero no Forte, incluindo criações que foram incorporadas de forma permanente aos menus locais após a participação no evento.