Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Gastronomia brasileira conquista espaço entre os 50 melhores do mundo; saiba quais

Nomes foram anunciados durante em cerimônia do ranking The 50 Best Restaurants 2026

Brenda Roberta
Por
Nesta edição, o reconhecimento de melhor restaurante do mundo ficou para o espanhol Asador Etxebarri
Nesta edição, o reconhecimento de melhor restaurante do mundo ficou para o espanhol Asador Etxebarri - Foto: Fred Sabbag

A culinária brasileira, marcada por sabores singulares, acaba de receber mais um reconhecimento. Dois estabelecimentos brasileiros conquistaram espaço entre os 50 melhores restaurantes do mundo em 2026.

O Tuju, localizado em São Paulo, ficou na 16ª colocação, enquanto o Lasai, do Rio de Janeiro, alcançou o 25º lugar. Os nomes foram anunciados nesta quarta-feira, 4, durante a cerimônia de divulgação do ranking The 50 Best Restaurants 2026, realizada em Lima, no Peru.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nesta edição, o reconhecimento de melhor restaurante do mundo ficou para o espanhol Asador Etxebarri, seguido do Gaggan, em Bangkok, e o Alchemist, em Copenhague, em segundo e terceiro lugar, respectivamente..

Leia Também:

GASTRONOMIA

Café da manhã especial em Salvador: 6 lugares para conhecer e celebrar bons momentos
Café da manhã especial em Salvador: 6 lugares para conhecer e celebrar bons momentos imagem

CULINÁRIA

Vai a São Paulo ver o BTS? 10 lugares para mergulhar na gastronomia coreana
Vai a São Paulo ver o BTS? 10 lugares para mergulhar na gastronomia coreana imagem

BANQUETE DA AMIZADE

Edinho Engel recebe chefs em banquete pelos 20 anos do Amado
Edinho Engel recebe chefs em banquete pelos 20 anos do Amado imagem

Conheça os restaurantes brasileiros reconhecido entre os 50 melhores do mundo

Tuju aposta em cozinha sazonal e ocupa a 16ª posição

Na 16ª colocação do ranking, o Tuju tem à frente o chef Ivan Ralston, em parceria com a pesquisadora Katherina Cordás. A proposta gastronômica parte de uma investigação sobre ingredientes brasileiros, com atenção especial aos produtos locais e às mudanças provocadas pelo clima nos ciclos de cultivo e colheita.

Chef Ivan Ralston, comanda Lasai
Chef Ivan Ralston, comanda Lasai - Foto: Divulgação

Após encerrar as atividades em 2020, o estabelecimento voltou a funcionar no fim de 2023, em um novo endereço próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. Instalado em um edifício de três pavimentos, o restaurante reúne jardins verticais e diferentes ambientes, pensados para compor a experiência dos clientes.

Um dos destaques da casa é o menu degustação, reformulado a cada três meses e organizado em quatro períodos que representam as transformações climáticas: Umidade, Chuva, Ventania e Seca. Com dez etapas, o percurso gastronômico privilegia pescados brasileiros, frutas, hortaliças da estação e ingredientes adquiridos de pequenos produtores. Atualmente, o menu custa R$ 1.650 por pessoa.

A proposta gastronômica parte de uma investigação sobre ingredientes brasileiros, com atenção especial aos produtos locais
A proposta gastronômica parte de uma investigação sobre ingredientes brasileiros, com atenção especial aos produtos locais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A carta de bebidas também acompanha a proposta sazonal. Além de vinhos e rótulos de diferentes origens, há opções sem álcool produzidas na própria cozinha, a partir de ingredientes da estação. O espaço conta ainda com uma adega de mais de cinco mil garrafas, coquetéis exclusivos, cafés especiais e infusões feitas com plantas cultivadas no jardim.

Lasai ocupa a 25ª posição com experiência intimista no Rio

Na 25ª colocação, o Lasai tem como responsável pela cozinha o chef Rafa Costa e Silva, que construiu parte de sua trajetória profissional no País Basco, região conhecida pela tradição gastronômica. Localizado no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, o restaurante aposta em um formato intimista, com capacidade para receber apenas dez pessoas por noite, de terça-feira a sábado.

Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio
Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio - Foto: Flico/Divulgação

Os clientes ficam acomodados em um balcão voltado diretamente para a cozinha, o que permite acompanhar de perto a preparação dos pratos e o trabalho da equipe. A casa trabalha com um único menu degustação, oferecido por R$ 1.783 por pessoa.

A criação dos pratos tem como base os alimentos produzidos em duas hortas próprias e os ingredientes fornecidos por pequenos produtores fluminenses. O cardápio muda de acordo com a disponibilidade dos produtos e as estações do ano, com protagonismo de legumes e verduras, além de pescados, frutos do mar e carnes. As receitas combinam esses ingredientes a técnicas contemporâneas de preparo.

Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio
Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio - Foto: Divulgação

O restaurante também se prepara para uma mudança de endereço. Em breve, o Lasai deixará o espaço atual para funcionar no 21º andar do novo hotel Sofitel Ipanema, na Avenida Vieira Souto. O projeto prevê 24 lugares, distribuídos entre balcão, mesas e uma sala privativa. Rafa Costa e Silva descreveu a futura unidade como o "restaurante dos sonhos".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

culinária gastronomia restaurante

Relacionadas

Mais lidas