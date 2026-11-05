Gastronomia brasileira conquista espaço entre os 50 melhores do mundo; saiba quais

A culinária brasileira, marcada por sabores singulares, acaba de receber mais um reconhecimento. Dois estabelecimentos brasileiros conquistaram espaço entre os 50 melhores restaurantes do mundo em 2026.

O Tuju, localizado em São Paulo, ficou na 16ª colocação, enquanto o Lasai, do Rio de Janeiro, alcançou o 25º lugar. Os nomes foram anunciados nesta quarta-feira, 4, durante a cerimônia de divulgação do ranking The 50 Best Restaurants 2026, realizada em Lima, no Peru.

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Nesta edição, o reconhecimento de melhor restaurante do mundo ficou para o espanhol Asador Etxebarri, seguido do Gaggan, em Bangkok, e o Alchemist, em Copenhague, em segundo e terceiro lugar, respectivamente..

Conheça os restaurantes brasileiros reconhecido entre os 50 melhores do mundo

Tuju aposta em cozinha sazonal e ocupa a 16ª posição

Na 16ª colocação do ranking, o Tuju tem à frente o chef Ivan Ralston, em parceria com a pesquisadora Katherina Cordás. A proposta gastronômica parte de uma investigação sobre ingredientes brasileiros, com atenção especial aos produtos locais e às mudanças provocadas pelo clima nos ciclos de cultivo e colheita.

Chef Ivan Ralston, comanda Lasai - Foto: Divulgação

Após encerrar as atividades em 2020, o estabelecimento voltou a funcionar no fim de 2023, em um novo endereço próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. Instalado em um edifício de três pavimentos, o restaurante reúne jardins verticais e diferentes ambientes, pensados para compor a experiência dos clientes.

Um dos destaques da casa é o menu degustação, reformulado a cada três meses e organizado em quatro períodos que representam as transformações climáticas: Umidade, Chuva, Ventania e Seca. Com dez etapas, o percurso gastronômico privilegia pescados brasileiros, frutas, hortaliças da estação e ingredientes adquiridos de pequenos produtores. Atualmente, o menu custa R$ 1.650 por pessoa.

A proposta gastronômica parte de uma investigação sobre ingredientes brasileiros, com atenção especial aos produtos locais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A carta de bebidas também acompanha a proposta sazonal. Além de vinhos e rótulos de diferentes origens, há opções sem álcool produzidas na própria cozinha, a partir de ingredientes da estação. O espaço conta ainda com uma adega de mais de cinco mil garrafas, coquetéis exclusivos, cafés especiais e infusões feitas com plantas cultivadas no jardim.

Lasai ocupa a 25ª posição com experiência intimista no Rio

Na 25ª colocação, o Lasai tem como responsável pela cozinha o chef Rafa Costa e Silva, que construiu parte de sua trajetória profissional no País Basco, região conhecida pela tradição gastronômica. Localizado no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro, o restaurante aposta em um formato intimista, com capacidade para receber apenas dez pessoas por noite, de terça-feira a sábado.

Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio - Foto: Flico/Divulgação

Os clientes ficam acomodados em um balcão voltado diretamente para a cozinha, o que permite acompanhar de perto a preparação dos pratos e o trabalho da equipe. A casa trabalha com um único menu degustação, oferecido por R$ 1.783 por pessoa.

A criação dos pratos tem como base os alimentos produzidos em duas hortas próprias e os ingredientes fornecidos por pequenos produtores fluminenses. O cardápio muda de acordo com a disponibilidade dos produtos e as estações do ano, com protagonismo de legumes e verduras, além de pescados, frutos do mar e carnes. As receitas combinam esses ingredientes a técnicas contemporâneas de preparo.

Chef Rafa Costa e Silva comanda a cozinha do Lassai no Rio - Foto: Divulgação

O restaurante também se prepara para uma mudança de endereço. Em breve, o Lasai deixará o espaço atual para funcionar no 21º andar do novo hotel Sofitel Ipanema, na Avenida Vieira Souto. O projeto prevê 24 lugares, distribuídos entre balcão, mesas e uma sala privativa. Rafa Costa e Silva descreveu a futura unidade como o "restaurante dos sonhos".