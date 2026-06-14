Esta é a carne para comprar e trocar o filé mignon, segundo chefs

Siga o A TARDE no Google

O filé mignon costuma figurar como a primeira opção quando a ideia é preparar uma carne macia, elegante e fácil de agradar. Com fama de corte nobre e textura delicada, ele tem presença garantida em receitas com molhos, medalhões, bifes altos e pratos mais sofisticados.

No entanto, nem sempre o corte está disponível, cabe no orçamento ou se consolida como a melhor escolha para a receita.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por isso, chefs de cozinha costumam indicar que o consumidor olhe com mais atenção para outras opções no balcão do açougue.

Existem alternativas que entregam um resultado muito parecido, com mais sabor e por um preço geralmente mais interessante. A carne que merece destaque absoluto nesses casos é o bombom de alcatra.

O que é o bombom de alcatra e onde encontrá-lo

Menos famoso do que o filé-mignon, o bombom de alcatra surpreende pela maciez, suculência e versatilidade na cozinha.

O corte é extraído da região da alcatra, uma parte do boi bastante valorizada por render peças excelentes para bifes, grelhados, churrascos e preparos rápidos.

Em muitos estabelecimentos, o bombom de alcatra pode aparecer associado ou comercializado junto ao miolo da alcatra.

Por essa razão, a recomendação dos especialistas é sempre perguntar ao açougueiro pelo nome específico do corte e explicar como a carne será preparada, garantindo a limpeza correta da peça e a espessura ideal para a receita.

Vantagens em relação ao filé-mignon

A principal vantagem do bombom de alcatra está no equilíbrio entre textura e paladar. Embora não tenha o mesmo apelo comercial do filé-mignon, ele entrega uma maciez similar, mas com um sabor consideravelmente mais presente.

Para os paladares que consideram o gosto do filé-mignon suave demais, o bombom se torna uma opção gastronômica mais rica.

Na cozinha, a versatilidade é outro ponto forte do corte, que pode ser utilizado no preparo de:

Medalhões e tiras;

Bifes acebolados e grelhados;

Pratos com molhos encorpados;

Receitas sofisticadas para receber visitas.

Dicas de preparo na frigideira e na brasa

Para extrair o melhor potencial da carne, os chefs orientam seguir algumas técnicas simples de cocção.

Na frigideira, o ideal é preparar o bombom de alcatra em bifes médios ou altos, utilizando fogo forte para selar a superfície rapidamente e reter os sucos na parte interna. O corte harmoniza perfeitamente com manteiga, alho, ervas frescas, pimenta-do-reino e molhos simples.

No churrasco, a peça também funciona bem, desde que manejada com cuidado. A dica de ouro é evitar cortes finos demais e monitorar o tempo de brasa para que a carne não passe do ponto, o que poderia comprometer a sua maciez característica.