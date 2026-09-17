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Festival Tempero Bahia reúne 80 restaurantes e começa hoje (17)
Evento destaca os Biomas da Mata Atlântica Baiana, com ingredientes como frutos do mar e frutas
O Festival Tempero Bahia começa nesta quianta, 17, e vai até o dia 27 de setembro de 2026. O evento promete movimentar restaurantes, pousadas e hotéis de seis destinos turísticos: Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz, Feira de Santana e Vale do Capão.
A 9ª edição tem como tema os 'Biomas da Mata Atlântica Baiana', reunindo ingredientes como peixes, frutos do mar, siri, caranguejo, pitanga, taioba, araçá, cacau e mel de abelhas nativas. A consulta de detalhes ocorre na página oficial do festival.
Etapa cultural
A etapa cultural ocorre no Parque Shopping Bahia, na praça de alimentação (piso L3), nos dias 26 e 27 de setembro, das 13h às 20h.
Cozinha Show
26 de setembro, sábado
- 13h às 13h50 - Chef Caroline Cavalcanti (Quilombo do Quingoma) | Arrumadinho Sertanejo
- 14h20 às 15h10 - Chef Vinícius Soares (Senac-BA) | Brownie recheado
- 15h40 às 16h30 - Chef Rafael Evangelista (33 Contemporâneo) | Polenta cremosa com queijo grano padano, ragu de linguiça ao vinho tinto, saladinha de agrião com raspas de limão siciliano
- 17h às 17h50 - Chef Ana Cesário (Cadivó) | Biscoitinhos caseiros amanteigados
27 de setembro, domingo
- 13h às 13h50 - Chef João Sérgio Rodrigues (Senac-BA) | Moqueca de Siri com banana da terra
- 14h20 às 15h10 - Chef Wiltemberg Santos (Seen Feira do NH Hotel) | Lombo de pescada amarela laminada, vinagrete de pimenta doce, farofa crocante de hortelã, releitura de molho holandês com ervas aromáticas, dill e flores
- 15h40 às 16h30 - Chef Culinarista Elíbia Portela | Pães Delícia e Focaccia especial com linguiça calabresa
- 17h às 17h50 - Chef Leo Grimaldi (BA) | Arroz de camarão e sururu com base de moqueca, jaca tostada, picles de cebola roxa e pimenta-doce, sururu crocante e vinagrete de mel de cacau
Mercado do Parque (Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia)
- Horários: 26 de setembro (sábado), das 10h às 22h; 27 de setembro (domingo), das 12h às 21h.
- Expositores de gastronomia: Do Coado ao Expresso, Proa Cervejaria, Kikaxassa, Chorando com Cebola, Juli Produtos Naturais.
- Expositores de arte e artesanato: Jô do Barro, Ateliê Telma Lasmar, Soraia Medeiros Crochê, Eu Tenho Art, Alcione Zanca.
Shows musicais
- 26 de setembro, sábado, das 18h às 19h30: Os Gaiatos
- 27 de setembro, domingo, das 17h30 às 18h20: Grupo Cultural Sambadeiras
- 27 de setembro, domingo, das 18h30 às 20h: Duo de Chorinho Peu Souza e Estevam Dantas
Lista dos restaurantes participantes
O evento reúne 80 estabelecimentos distribuídos entre Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz, Feira de Santana e Vale do Capão (confíra aqui a lista completa).