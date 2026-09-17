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Festival Tempero Bahia reúne 80 restaurantes e começa hoje (17)

Evento destaca os Biomas da Mata Atlântica Baiana, com ingredientes como frutos do mar e frutas

Jair Mendonça Jr
Por
Casa de Moá, em Feira de Santana, traz o prato Beijupirá ao molho de ervas aromáticas que acompanha risoto de arroz vermelho
Casa de Moá, em Feira de Santana, traz o prato Beijupirá ao molho de ervas aromáticas que acompanha risoto de arroz vermelho - Foto: Divulgação

O Festival Tempero Bahia começa nesta quianta, 17, e vai até o dia 27 de setembro de 2026. O evento promete movimentar restaurantes, pousadas e hotéis de seis destinos turísticos: Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz, Feira de Santana e Vale do Capão.

A 9ª edição tem como tema os 'Biomas da Mata Atlântica Baiana', reunindo ingredientes como peixes, frutos do mar, siri, caranguejo, pitanga, taioba, araçá, cacau e mel de abelhas nativas. A consulta de detalhes ocorre na página oficial do festival.

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Etapa cultural

A etapa cultural ocorre no Parque Shopping Bahia, na praça de alimentação (piso L3), nos dias 26 e 27 de setembro, das 13h às 20h.

Cozinha Show

26 de setembro, sábado

  • 13h às 13h50 - Chef Caroline Cavalcanti (Quilombo do Quingoma) | Arrumadinho Sertanejo
  • 14h20 às 15h10 - Chef Vinícius Soares (Senac-BA) | Brownie recheado
  • 15h40 às 16h30 - Chef Rafael Evangelista (33 Contemporâneo) | Polenta cremosa com queijo grano padano, ragu de linguiça ao vinho tinto, saladinha de agrião com raspas de limão siciliano
  • 17h às 17h50 - Chef Ana Cesário (Cadivó) | Biscoitinhos caseiros amanteigados

27 de setembro, domingo

  • 13h às 13h50 - Chef João Sérgio Rodrigues (Senac-BA) | Moqueca de Siri com banana da terra
  • 14h20 às 15h10 - Chef Wiltemberg Santos (Seen Feira do NH Hotel) | Lombo de pescada amarela laminada, vinagrete de pimenta doce, farofa crocante de hortelã, releitura de molho holandês com ervas aromáticas, dill e flores
  • 15h40 às 16h30 - Chef Culinarista Elíbia Portela | Pães Delícia e Focaccia especial com linguiça calabresa
  • 17h às 17h50 - Chef Leo Grimaldi (BA) | Arroz de camarão e sururu com base de moqueca, jaca tostada, picles de cebola roxa e pimenta-doce, sururu crocante e vinagrete de mel de cacau

Mercado do Parque (Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia)

  • Horários: 26 de setembro (sábado), das 10h às 22h; 27 de setembro (domingo), das 12h às 21h.
  • Expositores de gastronomia: Do Coado ao Expresso, Proa Cervejaria, Kikaxassa, Chorando com Cebola, Juli Produtos Naturais.
  • Expositores de arte e artesanato: Jô do Barro, Ateliê Telma Lasmar, Soraia Medeiros Crochê, Eu Tenho Art, Alcione Zanca.

Shows musicais

Duo de Chorinho
Duo de Chorinho - Foto: Divulgação
  • 26 de setembro, sábado, das 18h às 19h30: Os Gaiatos
  • 27 de setembro, domingo, das 17h30 às 18h20: Grupo Cultural Sambadeiras
  • 27 de setembro, domingo, das 18h30 às 20h: Duo de Chorinho Peu Souza e Estevam Dantas

Lista dos restaurantes participantes

O evento reúne 80 estabelecimentos distribuídos entre Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz, Feira de Santana e Vale do Capão (confíra aqui a lista completa).

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MÉTODOS DE PRODUÇÃO

Mestre cervejeiro detalha produção de cervejas sem álcool
Mestre cervejeiro detalha produção de cervejas sem álcool imagem

NONA EDIÇÃO

Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes
Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes imagem
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Festival Tempero Bahia

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