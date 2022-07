Zelensky critica neutralidade de Bolsonaro no conflito

Após conversa por telefone com Jair Bolsonaro (PL), Volodymyr Zelensky criticou a postura adotada pelo brasileiro na Guerra da Ucrânia, que teve início em fevereiro.



“Eu não apoio a posição dele de neutralidade. Eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo”, disse Zelensky à TV Globo, na primeira entrevista do presidente ucraniano a um veículo de imprensa da América Latina.

Zelensky disse que Bolsonaro afirmou apoiar a “soberania e a integridade territorial da Ucrânia". “Eu quero acreditar nisso. Ele me falou assim: 'o Brasil realmente compreende a dor do que está acontecendo com vocês, mas a nossa posição é neutra'", alegou o ucraniano.

A uma semana do encontro com Zelensky, Bolsonaro disse que iria dar ao ucraniano a "solução" para a guerra.