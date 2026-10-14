TV A TARDE prepara programação diária e aposta em novos públicos

Marcando 114 anos de história, o Grupo A TARDE inicia uma nova jornada na comunicação baiana com a TV A TARDE. Com a proposta de levar a credibilidade centenária do grupo ao audiovisual, o projeto busca se conectar ao cotidiano dos baianos, valorizar a cultura local e dialogar com diferentes públicos.

Ampliando a presença do grupo em novas formas de conteúdo, Bruno Pita, coordenador da TV A TARDE, destaca que a ideia surgiu da percepção de que o Grupo A TARDE “tem uma história muito forte no jornalismo e um potencial enorme para ampliar sua presença no audiovisual".

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“Queremos fazer uma televisão conectada com a Bahia, que informe, provoque discussões, valorize nossa cultura e esteja presente no dia a dia das pessoas. Mais do que colocar um canal no ar, estamos construindo um novo negócio para o Grupo A TARDE, com capacidade de crescer, gerar oportunidades comerciais e se conectar com diferentes públicos”, afirma.

DO A TARDE Play à TV A TARDE

Impulsionado pelo aprendizado adquirido com o A TARDE Play, o projeto avança para uma operação de televisão com programação, identidade e presença diária. Segundo Pita, a experiência com o Play foi fundamental para compreender o comportamento do público no ambiente digital e explorar as possibilidades do audiovisual para o grupo.

Para ele, a TV A TARDE surge com um desafio maior: “transformar essa experiência em uma operação contínua, com programação e identidade própria”.

A essência continua sendo o jornalismo, a credibilidade e o compromisso com a informação. O que muda é a forma de chegar ao público. As pessoas hoje consomem notícias de maneiras diferentes, em horários diferentes e por plataformas diferentes. A gente precisa acompanhar essa transformação sem abrir mão da responsabilidade que sempre fez parte da história de A TARDE Bruno Pita

Com a criação da TV A TARDE, o Play continua contribuindo para ampliar o audiovisual do grupo junto ao público baiano. O novo projeto, por sua vez, expande a atuação a partir de uma estrutura televisiva, com jornalismo ao vivo, programas, entrevistas e outras formas de conteúdo.

“O A TARDE Play continua tendo seu papel nessa estratégia, enquanto a TV A TARDE amplia nossa capacidade de produzir e distribuir conteúdo audiovisual”, explicou o coordenador ao portal A TARDE.

TV A TARDE no dia a dia da Bahia

Ao ampliar o Grupo A TARDE para a televisão, Bruno Pita afirma que, atualmente, o conteúdo “precisa circular, ser compartilhado e encontrar as pessoas nas plataformas que elas utilizam no cotidiano”. Com isso, a emissora passa a distribuir seus conteúdos por diferentes canais e formatos, sendo eles:

Canal de televisão e transmissões pelo YouTube;

Distribuição pela Claro TV e antenas parabólicas;

Integração com o portal A TARDE, redes sociais e demais veículos do grupo.

Segundo Pita, essa estratégia permite que entrevistas e debates sejam transformados em cortes e outros conteúdos, ampliando sua repercussão no ambiente digital após a transmissão original.

1 de 3 Na foto Osmar Martins (Marrom) e Silvana Freires, apresentadores do Observatória A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

2 de 3 Cobertura das eleições 2026 - Estúdio A TARDE PLAY | Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde

3 de 3 Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. | Foto:

“A lógica é fazer com que o conteúdo não fique restrito ao momento em que vai ao ar. Queremos que ele continue circulando, alcance novas audiências e tenha vida também no ambiente digital”, afirmou.

Jornalismo, Entretenimento e muito mais

Além de falar sobre a Bahia, a TV A TARDE busca dar voz para quem vive no estado. De acordo com o coordenador, a ideia é dialogar com diferentes gerações, incluindo o público mais jovem, que já possui uma presença natural no ambiente digital.

A grade diária da TV A TARDE será estruturada em três pilares: jornalismo, identidade baiana e entretenimento. A programação combina conteúdos ao vivo e gravados, incluindo:

Telejornais, análises de fatos diários, entrevistas e debates;

Programas temáticos sobre cultura, comportamento e entretenimento;

Produções integradas ao universo de podcasts e redes sociais.

Já do ponto de vista técnico, a estrutura conta com um estúdio versátil equipado com câmeras PTZ, painéis de LED e recursos que permitem configurar múltiplos cenários.

Para Pita, essa estrutura televisiva permite “aproveitar melhor a produção e oferecer uma programação diversificada ao longo do dia, combinando conteúdos inéditos, reprises e novas janelas de exibição”.

1 de 3 POLÍTICA / ELEIÇÕES Cobertura das eleições 2026 - Estúdio A TARDE PLAY Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde Data: 04/10/26 | Foto:

2 de 3 CARNAVAL 2026 Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Bell Marques no Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 12/02/2026 | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

3 de 3 CARNAVAL 2026 Observatório A TARDE inicia transmissão ao vivo direto do circuito. Na foto: Max Passos, diretor geral DETRAN e Fabricio Araujo, diretor de veiculos no Observatório A TARDE com Marrom e Silvana Freire. Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE Data: 13/02/2026 | Foto:

Entre programação e estrutura, o principal diferencial da TV A TARDE é a união da credibilidade do grupo com o conhecimento sobre a Bahia e uma distribuição adaptada aos hábitos de consumo modernos.