3º Congresso de Direito e Sustentabilidade encerra com debates sobre futuro da COP30

3º Congresso de Direito e Sustentabilidade - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade encerra suas atividades nesta sexta-feira, 12, no histórico e icônico Palacete Tirachapéu, localizado na rua Chile, em Salvador, após dois dias intensos de discussões focadas nos "Desafios e Oportunidades da Bahia e do Brasil na COP30".

O evento, que reuniu um público diversificado de juristas, empresários, políticos e pesquisadores, teve a cobertura especial do Grupo A TARDE, que acompanhou todos painéis e conferências que delinearam o futuro da sustentabilidade no país, trazendo informações exclusivas por meio de entrevistas, produzindo, assim, um conteúdo multiplataforma.

A programação do segundo e último dia seguiu com o alto nível de debates iniciado na quinta-feira, 11, que contou com a presença de figuras como o ex-presidente Michel Temer e o presidente do STJ, Humberto Martins, na abertura.

Durante todo o congresso, temas cruciais como energia, agronegócio sustentável, direito ambiental, licenciamento e exploração sustentável de recursos naturais foram discutidos, buscando reflexões e soluções que impactem diretamente a sociedade brasileira.

No encerramento, o Congresso promoveu o lançamento de publicações de destaque: o 3º volume do livro "Direito e Sustentabilidade", a revista inédita "Direito e Sustentabilidade", e a 3ª edição da "Carta para Salvador". Esta última sintetiza os debates e propostas apresentadas para a Bahia, o Brasil e o mundo durante o evento, servindo como um legado documental das discussões.

Além de debates e lançamentos, o congresso ofereceu a exposição "Sustentart", que apresentou produções artísticas, incluindo esculturas e quadros, com foco em manifestações culturais do Recôncavo Baiano. Mesas como "Literatura e Desenvolvimento" e "Por Que e Para Quem Escrever" também integraram a programação cultural, explorando o papel da arte no processo civilizatório.

A realização do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, uma iniciativa do IbradeS em parceria com a ACB e o LIDE Bahia, reafirma a Bahia como um polo de discussões relevantes para o desenvolvimento sustentável do Brasil, especialmente em vista da COP30.

A presença e cobertura do Grupo A TARDE garantiram que as informações e insights gerados no evento chegassem a um público ainda maior, ampliando o impacto das reflexões sobre o futuro sustentável do país.

Veja foto do Congresso