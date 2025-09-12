Menu
HOME > IBRADES
IBRADES

3º Congresso de Direito e Sustentabilidade encerra com debates sobre futuro da COP30

Evento contou com a presença do Grupo A TARDE cobrindo as discussões sobre os desafios e oportunidades da Bahia e do Brasil

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/09/2025 - 18:38 h
3º Congresso de Direito e Sustentabilidade
3º Congresso de Direito e Sustentabilidade -

O 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade encerra suas atividades nesta sexta-feira, 12, no histórico e icônico Palacete Tirachapéu, localizado na rua Chile, em Salvador, após dois dias intensos de discussões focadas nos "Desafios e Oportunidades da Bahia e do Brasil na COP30".

O evento, que reuniu um público diversificado de juristas, empresários, políticos e pesquisadores, teve a cobertura especial do Grupo A TARDE, que acompanhou todos painéis e conferências que delinearam o futuro da sustentabilidade no país, trazendo informações exclusivas por meio de entrevistas, produzindo, assim, um conteúdo multiplataforma.

A programação do segundo e último dia seguiu com o alto nível de debates iniciado na quinta-feira, 11, que contou com a presença de figuras como o ex-presidente Michel Temer e o presidente do STJ, Humberto Martins, na abertura.

Durante todo o congresso, temas cruciais como energia, agronegócio sustentável, direito ambiental, licenciamento e exploração sustentável de recursos naturais foram discutidos, buscando reflexões e soluções que impactem diretamente a sociedade brasileira.

Leia Também:

Deyvid Bacelar destaca potencial da Margem Equatorial para energia e desenvolvimento
João Roma destaca importância da Margem Equatorial
Desembargador do TJBA diz que não há mais processos de papel na corte
Judiciário não está alheio ao tema da sustentabilidade, afirma Jatahy

No encerramento, o Congresso promoveu o lançamento de publicações de destaque: o 3º volume do livro "Direito e Sustentabilidade", a revista inédita "Direito e Sustentabilidade", e a 3ª edição da "Carta para Salvador". Esta última sintetiza os debates e propostas apresentadas para a Bahia, o Brasil e o mundo durante o evento, servindo como um legado documental das discussões.

Além de debates e lançamentos, o congresso ofereceu a exposição "Sustentart", que apresentou produções artísticas, incluindo esculturas e quadros, com foco em manifestações culturais do Recôncavo Baiano. Mesas como "Literatura e Desenvolvimento" e "Por Que e Para Quem Escrever" também integraram a programação cultural, explorando o papel da arte no processo civilizatório.

A realização do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, uma iniciativa do IbradeS em parceria com a ACB e o LIDE Bahia, reafirma a Bahia como um polo de discussões relevantes para o desenvolvimento sustentável do Brasil, especialmente em vista da COP30.

A presença e cobertura do Grupo A TARDE garantiram que as informações e insights gerados no evento chegassem a um público ainda maior, ampliando o impacto das reflexões sobre o futuro sustentável do país.

Veja foto do Congresso

Público presente no Congresso
Público presente no Congresso | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade COP30 desenvolvimento sustentável direito ambiental IBRADES

