A aposta é em imóveis compactos em bairros promissores de Salvador

O mercado imobiliário de Salvador registra mudanças estruturais com foco em unidades compactas e funcionais, impulsionadas por custos e por transformações nas configurações familiares. Nesse contexto, o lançamento do residencial Rayz Patamares, situado na Rua Ibiraporã, evidencia a movimentação de incorporadoras em direção a plantas eficientes na capital baiana.

Segundo dados da empresa, o projeto imobiliário movimenta um valor geral de vendas de 155 milhões de reais e introduz 432 unidades habitacionais distribuídas em três torres de dezoito pavimentos.

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O planejamento das tipologias contempla metragens otimizadas para atender à demanda por imóveis de menor custo de manutenção e localização estratégica: opções de 40,06 metros quadrados com dois quartos e unidades de 44,26 metros quadrados com dois quartos e uma suíte.

Ambas dispõem de alternativas na modalidade garden, com acréscimo de área externa privativa entre 15,64 e 23,27 metros quadrados.

Para o corretor Hamilton Felix, que participou da apresentação do empreendimento na última quinta-feira, 03, a expectativa é alta. “O mercado vem esperando há bastante tempo esse novo produto, em uma região muito boa, numa localização que é fantástica", declara.



Segundo a construtora, a estratégia comercial do empreendimento contempla condições facilitadas de entrada, com parcelas mensais iniciais estipuladas a partir de R$ 790 durante o período de lançamento, visando captar o público que busca a primeira moradia ou oportunidades de investimento em regiões de expansão.

A infraestrutura coletiva do condomínio integra áreas de lazer — como piscinas, academia, quadra, espaços de convivência e bicicletário —, alternativa de projeto para compensar a metragem das unidades privativas e atender às exigências de rotina dos moradores.