Startup de Salvador usa IA para acelerar vendas de 100+ incorporadoras

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Resposta lenta e falta de processo comercial custam vendas. É uma regra conhecida no mercado imobiliário e, ainda assim, um dos gargalos mais difíceis de resolver na prática. A Merc1 quer virar esse jogo com inteligência artificial.

A empresa desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial que assume a operação comercial de incorporadoras e imobiliárias do primeiro contato até o fechamento: responde, qualifica e acompanha cada oportunidade dentro do funil de vendas. Mas o problema vai além da velocidade de resposta.

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O mercado imobiliário vem recorrendo à IA para responder uma pergunta mais difícil: quando a venda não acontece, a culpa é da mídia, que trouxe o lead errado, ou do processo comercial do time de corretores?

A resposta revela um gargalo que raramente aparece nos relatórios e é justamente isso que a tecnologia da Merc1 ajuda a expor. A empresa recebeu aporte e aceleração da WOW Aceleradora para acelerar essa expansão.

Encontro entre equipe da Merc1 e WOW Aceleradora - Foto: Divulgação Merc1

Da mensagem ao corretor, em segundos

Na prática, os agentes respondem em segundos, identificam localização, faixa de preço e o real interesse do comprador e entregam o contato certo, no momento certo, para o corretor. Nada de fila.

Nada de lead esfriando na caixa de entrada. A plataforma também reativa os contatos que sumiram no meio do caminho e devolve tudo, automaticamente, para o CRM que a empresa já usa.

Akira Takeda, CEO da Merc1 - Foto: Divulgação Merc1

"O mercado inteiro corre atrás de mais leads. Mas lead não é venda", afirma Akira Takeda, CEO da Merc1. "O que decide se a venda acontece é saber quais desses contatos realmente têm potencial de comprar e colocar o corretor certo na frente deles, na hora certa", pontua.

Onde a venda realmente trava

Além de automatizar o atendimento, a Merc1 lê cada conversa entre IA e comprador para revelar, com dados, por que a venda emperra e onde exatamente está o gargalo dentro da operação.

"Não basta mostrar que o funil não está performando. O que muda o jogo é entender onde exatamente está o problema", explica Felipe Pimenta, cofundador da Merc1. "A gente lê cada conversa e encontra padrões que ninguém enxergaria manualmente e transforma isso em decisão", afirma Takeda.

Fundada em Salvador, a Merc1 saiu do zero para mais de 100 incorporadoras e imobiliárias atendidas em todo o país, impulsionada pela aceleração da WOW Aceleradora.

Sobre a Merc1

Felipe Pimeta, sócio da Merc1 - Foto: Divulgação Merc1

A Merc1 é uma empresa de tecnologia que aplica inteligência artificial à automação comercial do mercado imobiliário. Sediada em Salvador (BA), atua com incorporadoras, construtoras e imobiliárias.