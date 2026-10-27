Airbnb proíbe anfitriões de exigir tarefas de limpeza; veja regras

As diretrizes do Airbnb, plataforma digital que conecta pessoas que querem alugar seus imóveis ou quartos a viajantes que buscam um lugar para se hospedar, foram atualizadas. A empresa alterou as políticas de Regras da Casa para os anfitriões.

A partir de agora, os proprietários não podem pedir aos hóspedes que lavem e guardem a louça, mas podem orientá-los a colocá-la na pia. De acordo com a empresa, a atualização foi feita com base no feedback da comunidade para tornar as regras mais claras e fáceis de encontrar.

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"Os anfitriões continuam no controle de suas regras e podem fazer solicitações razoáveis aos viajantes, como colocar a louça usada na pia ou desligar o ar-condicionado antes do check-out, enquanto o Airbnb continua incentivando os hóspedes a tratar a acomodação com o cuidado como se fosse na sua própria casa", diz o posicionamento oficial do Airbnb.

Com a nova medida, também não será permitido solicitar que os hóspedes façam qualquer tarefa que demande tempo ou esforço excessivos. O objetivo é padronizar o processo e contribuir para que as expectativas sejam razoáveis para ambas as partes.

Quais são os requisitos para as Regras da Casa e os pedidos?

A partir de agora, as regras devem ser divulgadas no local adequado da página do anúncio. Não será permitido comunicar novas regras ou solicitações em outras seções do anúncio ou após a reserva.

Os pedidos devem ser razoáveis, sendo proibido exigir tarefas que seriam realizadas por um profissional de limpeza, como tirar a roupa de cama, levar o lixo para fora ou lavar e guardar a louça.

Em contrapartida, os anfitriões podem fazer solicitações específicas, como limitar o tempo de banho em locais com restrição hídrica ou pedir o descarte do lixo em um recipiente adequado e à prova de animais em uma região onde há ursos.

Também fica proibido:

Restringir o acesso a qualquer recurso anunciado como parte da acomodação;

Adicionar taxas após a reserva;

Impor multas ou outras penalidades aos hóspedes.

Quando começam a valer as novas regras do Airbnb?

A medida vale para todas as reservas realizadas a partir de 20 de novembro.