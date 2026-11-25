A Civil e a Jotagê Engenharia reuniram clientes e parceiros na terça-feira, 24, no Barra Vento, em Salvador, para celebrar o resultado comercial do Verger Barra. O encontro também integrou as comemorações pelos 65 anos do Grupo Civil e contou com a exibição de um minidocumentário sobre a história e a inspiração do empreendimento.

O vídeo apresenta a relação do projeto com a trajetória do fotógrafo e etnólogo Pierre Verger, que percorreu diferentes partes do mundo e escolheu Salvador para viver. A produção também aborda a parceria entre as incorporadoras e a Fundação Pierre Verger durante o desenvolvimento do empreendimento.

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O minidocumentário foi apresentado inicialmente aos clientes e convidados do evento e ficará disponível nas redes sociais das empresas. A concepção e a criação são da Entrecielos Consultoria de Marketing, com roteiro e atendimento da Propeg e produção da Malagueta Filmes.

Projeto tem parceria com Fundação Pierre Verger

A parceria com a Fundação Pierre Verger está presente nos desdobramentos do projeto, que busca estabelecer uma relação com a história do fotógrafo e etnólogo. A proposta do Verger Barra é oferecer uma nova forma de viver e de olhar a região da Barra.

O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório GAM Arquitetura. Segundo as incorporadoras, o resultado comercial do empreendimento demonstra a conexão do público com projetos que valorizam identidade e referências históricas da cidade.

“O Verger Barra reafirma o compromisso da Civil de escrever histórias com conceito para Salvador. Celebrar esse sucesso ao lado dos nossos clientes tem um significado especial no ano em que comemoramos 65 anos de atuação no mercado baiano. E em breve uma nova história será contada, já estamos preparando o próximo Studio boutique de Salvador”, afirma Rafael Valente, CEO da Civil.



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Civil completa 65 anos e prepara novo empreendimento

O encontro ocorreu no ano em que o Grupo Civil completou 65 anos de atuação, em 6 de outubro. Além do Verger Barra, a empresa cita o Nau e o Alive Vitória entre os empreendimentos que alcançaram resultados positivos de vendas.

O Verger Barra integra a linha Studios Boutique da Civil, que deve ganhar um novo projeto. A empresa informou que o próximo empreendimento da linha será apresentado em breve.

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Jotagê soma 45 anos no mercado imobiliário

Com 45 anos de atuação no setor imobiliário brasileiro, a Jotagê Engenharia tem entre seus projetos em Salvador o Golden Park Hotel, o complexo Salvador Shopping Business e o CEO Salvador Shopping.

No segmento residencial de alto padrão, a empresa reúne empreendimentos como a Mansão Bernardo Bertolucci, o Residencial Resort Le Parc e a Mansão Villa Vitória. A companhia também atua na engenharia de bairros planejados e habitações integradas.

Entre os projetos mais recentes estão a internacionalização das operações em Portugal e os lançamentos Lodge Caminho das Árvores, Riviera Praia do Forte, Sublime Jardins, em São Paulo, e Verger Barra.

“O Verger Barra consolida uma parceria pautada pela excelência técnica e pelo respeito à identidade de Salvador. Ao lado da Civil, entregamos um projeto singular, que une localização privilegiada, arquitetura autoral e uma homenagem ao legado de Pierre Verger, reafirmando nosso compromisso em desenvolver empreendimentos que transformam a cidade”, afirma Jorge Goldenstein, presidente da Jotagê Engenharia.





