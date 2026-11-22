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O Minha Casa, Minha Vida prevê a construção de 2.024 moradias em 12 municípios de nove estados brasileiros. As unidades estão distribuídas entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com empreendimentos de diferentes portes.

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, concentra 352 unidades, divididas entre os residenciais Leblon e Zelia Gattai. Na cidade, os canteiros de obras já foram instalados para dar início às construções.

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Outras 386 moradias tiveram as obras iniciadas em Uberaba, Guimarânia e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.

Os demais empreendimentos estão previstos para Trindade (GO), Timon (MA), Montenegro e Charqueadas (RS), Mogi Mirim (SP), Piripiri (PI), Natal (RN) e Igreja Nova (AL).

Veja a distribuição das moradias por município

Igreja Nova (AL): 50 unidades

Trindade (GO): 384 unidades

Timon (MA): 192 unidades

Guimarânia (MG): 50 unidades

Pedro Leopoldo (MG): 144 unidades

Uberaba (MG): 192 unidades

Campo Grande (MS): 352 unidades

Piripiri (PI): 120 unidades

Natal (RN): 224 unidades

Charqueadas (RS): 120 unidades

Montenegro (RS): 96 unidades

Mogi Mirim (SP): 100 unidades

Desde 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contabiliza 2,7 milhões de contratações de moradias.