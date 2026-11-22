MORADIA
Minha Casa, Minha Vida terá 2 mil novas moradias em nove estados; veja
Unidades serão distribuídas por 12 municípios; obras já começaram em parte dos empreendimentos
O Minha Casa, Minha Vida prevê a construção de 2.024 moradias em 12 municípios de nove estados brasileiros. As unidades estão distribuídas entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com empreendimentos de diferentes portes.
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, concentra 352 unidades, divididas entre os residenciais Leblon e Zelia Gattai. Na cidade, os canteiros de obras já foram instalados para dar início às construções.
Outras 386 moradias tiveram as obras iniciadas em Uberaba, Guimarânia e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.
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Os demais empreendimentos estão previstos para Trindade (GO), Timon (MA), Montenegro e Charqueadas (RS), Mogi Mirim (SP), Piripiri (PI), Natal (RN) e Igreja Nova (AL).
Veja a distribuição das moradias por município
- Igreja Nova (AL): 50 unidades
- Trindade (GO): 384 unidades
- Timon (MA): 192 unidades
- Guimarânia (MG): 50 unidades
- Pedro Leopoldo (MG): 144 unidades
- Uberaba (MG): 192 unidades
- Campo Grande (MS): 352 unidades
- Piripiri (PI): 120 unidades
- Natal (RN): 224 unidades
- Charqueadas (RS): 120 unidades
- Montenegro (RS): 96 unidades
- Mogi Mirim (SP): 100 unidades
Desde 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contabiliza 2,7 milhões de contratações de moradias.