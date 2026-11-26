Siga o A TARDE no Google

Os bancos Itaú, Bradesco e Santander mantêm leilões de imóveis programados para esta quinta-feira, 26 e sexta-feira, 27, com oportunidades em diferentes regiões do país. A agenda reúne casas, apartamentos, terrenos e propriedades comerciais, com lances iniciais a partir de R$ 62.790.

Os certames são realizados pelas plataformas Freitas Leiloeiro, Biasi Leilões, Zuk e Mega Leilões. Entre os destaques estão um apartamento em Fortaleza, no Ceará, por R$ 62.790, um imóvel comercial em Estrela do Norte, no interior de São Paulo, por R$ 197.168,40, e um apartamento na República, na capital paulista, por R$ 318.290.

Tudo sobre Imobiliário em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As condições de pagamento variam conforme o banco e as características de cada propriedade. Por isso, os interessados devem consultar os editais antes de participar.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 26

O Bradesco realiza nesta quinta-feira, 26, a segunda praça de dez imóveis anunciados inicialmente na segunda-feira, 23, pela plataforma Freitas Leiloeiro.

Os encerramentos estão previstos a partir das 14h. Essa etapa contempla apenas as propriedades que não foram arrematadas na primeira praça e continuam disponíveis.

Os valores mínimos, as condições de pagamento e as responsabilidades do comprador devem ser consultados nos respectivos editais.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 27

A sexta-feira, 27, concentra novas oportunidades para quem procura imóveis residenciais. O Itaú realiza um superleilão pela Biasi Leilões, a partir das 11h, com casas, apartamentos e terrenos em diferentes estados.

O evento é anunciado com 69 oportunidades. Entre os destaques está um apartamento no bairro da República, em São Paulo, com lance inicial de R$ 318.290.

Em Fortaleza, um apartamento ocupado no bairro Bom Jardim, com 47,03 metros quadrados de área privativa, está anunciado por R$ 62.790. Outra oferta na capital cearense é uma casa no bairro Aracapé, com valor inicial de R$ 142.940.

O Santander também promove dois leilões de imóveis comerciais na sexta-feira. Pela Zuk, são 28 lotes, com encerramentos a partir das 13h. A seleção inclui antigas agências bancárias em capitais e municípios do interior.

Na Mega Leilões, o banco disponibiliza outros 14 imóveis comerciais, com encerramentos a partir das 15h. Um dos destaques é um prédio de 202 metros quadrados em Estrela do Norte, no interior de São Paulo, com lance inicial de R$ 197.168,40.

O Bradesco encerra a programação com a segunda praça dos sete imóveis apresentados na quarta-feira pela Mega Leilões. Entre eles está um apartamento de 51 metros quadrados no Centro de Diadema, na Grande São Paulo, que poderá receber propostas a partir de R$ 215.400, caso não tenha sido vendido na primeira etapa.

Como participar dos leilões de imóveis

Quem pretende participar precisa acessar a plataforma responsável pelo certame, consultar o edital, realizar o cadastro e apresentar a documentação exigida. Também é necessário obter a habilitação antes do encerramento do leilão.

As regras de pagamento variam de acordo com a instituição financeira e as características de cada propriedade. Alguns imóveis permitem quitação à vista, parcelamento ou financiamento imobiliário, enquanto outros possuem restrições específicas.

Também existem imóveis que não permitem financiamento ou utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Por isso, a leitura do edital é indispensável antes de apresentar qualquer lance.

Cuidados antes de comprar um imóvel em leilão

O valor anunciado como lance inicial não corresponde necessariamente ao custo final da aquisição. Além da proposta vencedora, o comprador pode ter despesas com documentação, impostos, comissão do leiloeiro e eventuais débitos vinculados à propriedade.

Outro ponto importante é a situação de ocupação. Quando o imóvel possui moradores ou outros ocupantes, é necessário verificar no edital quem ficará responsável pela desocupação e quais procedimentos poderão ser necessários.

Antes de participar, confira sete cuidados:

Leia o edital completo: verifique as regras, os prazos e as condições de pagamento. Consulte as dívidas do imóvel: identifique possíveis débitos e responsabilidades do comprador. Analise a situação jurídica: confira a matrícula, eventuais processos e a regularidade da propriedade. Não considere apenas o desconto: compare o valor anunciado com as condições reais do imóvel. Calcule todas as despesas: inclua impostos, documentação e comissão do leiloeiro. Avalie a possibilidade de revenda: considere a localização e a procura pelo imóvel. Não conte com lucro imediato: a aquisição pode envolver custos e procedimentos que levam tempo.

Nos leilões divididos em duas praças, a segunda etapa depende de o imóvel não ter sido vendido anteriormente. Já nos certames condicionais, mesmo a maior proposta pode precisar da aprovação do vendedor.