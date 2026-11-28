O Dia do Síndico, celebrado em 30 de novembro, coloca em evidência uma função que vem se tornando mais complexa. A administração de condomínios exige conhecimentos que vão além da manutenção e do controle das despesas, incluindo legislação, gestão financeira, tributação, liderança e negociação. Com novas exigências legais e mudanças no perfil dos empreendimentos, a atualização profissional tornou-se fundamental para evitar problemas e garantir uma gestão eficiente.

O tema será discutido pelo Secovi-BA em um café da manhã em homenagem à data, 30 de novembro, em Salvador, com palestras sobre reforma tributária e Direito Condominial. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que o síndico precisa desenvolver capacidade de planejamento, buscar orientação técnica e estar preparado para tomar decisões que envolvem tanto o patrimônio quanto a convivência entre moradores.

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Para a advogada Jamile Vieira, especialista em Direito Condominial, as transformações do mercado imobiliário exigem conhecimentos cada vez mais específicos. Mesmo quando conta com o apoio de profissionais especializados, o síndico precisa compreender questões administrativas, financeiras e tributárias para acompanhar a gestão e avaliar as informações recebidas.

“Os síndicos precisam cada vez mais de atribuições e conhecimentos específicos, como administração e tributação. Mesmo contando com um contador, é importante saber revisar as contas e acompanhar a prestação de serviços”, afirma.

Modelos de moradia

A complexidade também está relacionada aos novos modelos de moradia. Condomínios voltados a públicos específicos, como os de short stay (ou aluguel por temporada), bem estar e sênior living, têm necessidades que vão além da administração convencional. Empreendimentos que recebem hóspedes por períodos curtos, por exemplo, demandam uma estrutura semelhante à hoteleira, com profissionais preparados para recepcionar e orientar visitantes. Em alguns casos, a diversidade de pessoas que circulam pelo empreendimento pode exigir funcionários bilíngues.

Já os condomínios voltados ao público idoso precisam observar regras técnicas de segurança e manutenção específicas. Empreendimentos wellness, que incorporam recursos voltados ao bem estar, também podem demandar serviços especializados. “Cada um tem suas especificidades e exige um olhar mais detalhado, com regras próprias que vão além de um regimento convencional”, diz Jamile.

A atualização profissional, portanto, não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade para evitar decisões inadequadas. Segundo a advogada, um dos erros mais comuns é acreditar que a função se resume a resolver problemas cotidianos, como consertar uma lâmpada ou conversar com o porteiro. “O síndico há muito tempo deixou de ser amador, mesmo que seja um morador. Um dos maiores erros é não se aperfeiçoar, não buscar conhecimento. É preciso estar bem assessorado, sobretudo em grandes condomínios”, afirma.

A reforma tributária é outro tema que exigirá acompanhamento. Segundo o advogado tributarista Sérgio Couto, a mudança não prevê tributação sobre o rateio das despesas entre condôminos, mas pode repercutir nos preços cobrados por prestadores de serviços, incluindo empresas terceirizadas, com reflexos na cota condominial.

“É preciso abrir desde já um canal de negociação, entender o que compõe o preço cobrado pelo serviço e quanto incide na modalidade tributária antiga e na nova. Também será necessário avaliar se vale a pena contratar uma empresa terceirizada ou manter funcionários próprios”, orienta.

Couto ressalta que alguns condomínios também precisarão observar regras relacionadas a receitas provenientes de atividades comerciais, como aluguel de espaços para antenas ou publicidade. Nos casos em que essas receitas ultrapassarem determinados limites, poderão surgir novas obrigações fiscais. Para o advogado, a transição exige uma gestão mais profissional e revisão dos contratos.

“Embora os condomínios não sejam empresas que visam lucro ou distribuição de resultados, são organizações que pagam tributos. É importante entender a composição dos custos, inclusive dos impostos”, afirma. Ele acrescenta que os condomínios precisam cumprir obrigações semelhantes às de empresas convencionais, o que reforça a importância de acompanhamento contábil e tributário.

Administrar finanças

A gestão financeira, aliás, está entre as principais dificuldades enfrentadas por quem exerce a função. Marilene Conte, síndica do prédio onde mora há 27 anos, afirma que despesas com manutenção e pessoal estão entre os maiores desafios. Ela também observa que muitos moradores resistem a investimentos que considera necessários para preservar o patrimônio.

“Percebi que muita gente não gosta de investir no condomínio, porque encara essas despesas como gastos, e não como uma forma de preservar o imóvel. Por isso, procuro ser o mais assertiva possível nas assembleias e sempre apresento vários orçamentos, para que os moradores possam avaliar as opções e entender a necessidade de cada investimento”, conta.

Para dar transparência à gestão, Marilene mantém reuniões periódicas com o conselho fiscal, formado por moradoras, e conta com apoio de contador e orientação jurídica do Secovi. A síndica também procura se informar antes de tomar decisões. “Não tomo nenhuma decisão sem estar bem embasada, porque não quero prejudicar o condomínio, a mim mesma nem terceiros. É uma responsabilidade muito grande”, afirma.

A capacidade de ouvir, negociar e estabelecer limites também é fundamental. Jamile alerta que síndicos profissionais, que não residem nos empreendimentos administrados, podem enfrentar situações de pressão e assédio moral. Para lidar com moradores, funcionários e prestadores, recomenda inteligência emocional, comunicação assertiva e escuta ativa.

“É preciso impor limites sem uma postura de confronto”, afirma. A advogada também chama atenção para a importância de cuidar da saúde mental diante das cobranças e da responsabilidade envolvida na função.

Mais do que acompanhar mudanças legais, o desafio do síndico é transformar informação em decisões que garantam a sustentabilidade financeira, a conservação do patrimônio e a convivência entre moradores. Em um cenário de condomínios cada vez mais complexos, preparo técnico e capacidade de diálogo tornam-se ferramentas essenciais para a gestão.