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O executivo baiano Daniel Sande, CEO de Incorporação do Grupo André Guimarães, foi eleito o melhor líder do setor de incorporações imobiliárias das Américas no International Property Awards 2026. A entrega do Real Estate Leadership Award ocorreu nesta sexta-feira, 20, durante cerimônia realizada em Miami, nos Estados Unidos.

A premiação internacional avalia a atuação estratégica de gestores e o impacto de projetos urbanos na evolução do setor. Ao comentar a distinção individual, Sande destacou o caráter coletivo da gestão desenvolvida a partir da Bahia.

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"Receber o reconhecimento de liderança no setor imobiliário das Américas é uma honra que compartilho com toda a equipe. Acredito que liderar é ter visão, construir relações de confiança e transformar desafios em oportunidades. Esse prêmio representa não apenas uma conquista profissional, mas o reconhecimento de um trabalho coletivo que busca elevar continuamente o padrão do mercado imobiliário brasileiro", comentou Daniel Sande, CEO de Incorporação do Grupo André Guimarães.

A cerimônia nos Estados Unidos contou com a presença de Sande, dos sócios Denis Guimarães e André Luís Guimarães, além do arquiteto baiano Flávio Régis.

Projetos de Salvador recebem selo internacional

Além do troféu individual concedido a Daniel Sande, dois projetos residenciais desenvolvidos em Salvador receberam o selo Award Winner na edição 2026 da premiação, que avalia critérios como design, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano:

Avenida Tancredo Neves : O projeto Art Studio Tancredo, com assinatura arquitetônica de Flávio Régis, foi premiado na categoria de apartamentos e condomínios, figurando também entre os finalistas na categoria Inovação;

: O projeto Art Studio Tancredo, com assinatura arquitetônica de Flávio Régis, foi premiado na categoria de apartamentos e condomínios, figurando também entre os finalistas na categoria Inovação; Jaguaribe : O Nouvelle Bossa, concebido pelo escritório Architects+Co (dos arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins), foi reconhecido na categoria de edifícios residenciais de grande altura.

Relevância da premiação e histórico no setor

Criado em 1993, no Reino Unido, o International Property Awards reúne anualmente mais de mil inscrições de projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento urbano de mais de 100 países, avaliados por um júri técnico formado por mais de 100 especialistas.

Os troféus conquistados em Miami somam-se a outros reconhecimentos obtidos pela empresa baiana ao longo de 2026, como o Prêmio ADEMI-BA, na Bahia, e o Prêmio Master Imobiliário, em âmbito nacional. Com quatro décadas de atividade e atuação em 16 estados brasileiros, além de operações na Europa e nos Estados Unidos, a companhia direciona atualmente seus movimentos de expansão para mercados como São Paulo e Portugal.