Quem alguma vez foi elogiado pelo historiador, professor e poeta Fernando da Rocha Peres, ou ainda vai receber dele um elogio, que se sinta merecedor. O imortal, titular da cadeira 25 da Academia de Letras da Bahia, não costuma desperdiçar palavras com louvações insinceras.

E tampouco abre mão de suas convicções para receber honrarias. Quando a ALB lhe outorgou a Medalha Arlindo Fragoso, em 2011, o imortal, que completou 90 anos na última sexta-feira, simplesmente a recusou.

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Fragoso, fundador da academia, da qual não foi presidente, era engenheiro e participou do projeto de demolição de igrejas no Centro de Salvador, no início do Século 20, para a construção da Avenida Sete e da linha de bonde que chegava à Praça da Sé.

"Eu não aceitei essa medalha porque Arlindo Fragoso foi o autor da reforma urbana na qual derrubaram-se a Igreja D’Ajuda, a Igreja de São Pedro e a Igreja da Sé", atesta Fernando.

A destruição do patrimônio arquitetônico é um tema central na biografia do intelectual, autor de Memória da Sé, obra publicada em 1974. O livro trata da demolição da Sé em 1933, quatro anos antes do nascimento de Fernando.

Incontornável

Nas palavras do historiador João Reis, professor da Ufba, o livro Memória da Sé traz uma "abordagem clássica, incontornável," da destruição da memória arquitetônica e paisagística de Salvador.

"A obra demonstra a sensibilidade histórica e o engajamento cívico de um intelectual marcante do cenário baiano”. E retrata um modelo que segue atual e põe abaixo construções de inestimável valor.

"Infelizmente, a destruição permanece desenfreada, os poderes públicos a servirem os interesses das grandes empreiteiras, o que Fernando Peres já denunciou algumas vezes em suas crônicas na imprensa baiana”, declara Reis.

Fernando da Rocha Peres não apenas registra fatos históricos, mas fez história. Integrante de uma geração de intelectuais que inclui o cineasta Glauber Rocha, os poetas Florisvaldo Mattos e Myriam Fraga e o artista visual Sante Scaldaferri, entre outros, o historiador participou de iniciativas arrojadas que movimentaram a cultura baiana e brasileira nos anos 1950 e 1960. Era a genial Geração Mapa, descrita em livro pelo jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca.

O movimento Mapa surgiu no Colégio Estadual da Bahia (Central), que na época era a principal instituição de ensino secundário de Salvador. E era onde as artes efervesciam. Uma década depois da Geração Mapa, o colégio teria entre seus alunos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas e Tom Zé.

"Havia os outros colégios, mas o Central era uma escola pública muito boa. Os professores de lá também ensinavam na universidade", lembra Fernando.

Durante o seu período no Central, um grupo de estudantes interessados em artes se articulou para montar um espetáculo de poesia brasileira moderna em um teatro com cenário e música. "Isso fez um sucesso enorme na cidade. Fizemos seis ou sete apresentações, com poemas de Drummond, de Murilo Mendes, de Cassiano Ricardo e muitos outros", lembra o poeta.

Ao lado do pintor Calasans Neto e do designer de produção Paulo Gil Soares, Fernando promoveu o projeto Jogralescas. O trio convocava estudantes para avaliar quem tinha talentos para recitar poemas.

"Era como se fosse um espetáculo de teatro, que tinha cenário, música. E ali se desenvolviam os rapazes e moças, declamando João Cabral de Mello Neto e outros poetas".

A presença de Glauber no coletivo levou os jovens intelectuais baianos a criar a Yemanjá Filmes, com o objetivo de fomentar o audiovisual na Bahia. Mas a falta de apoio entre o empresariado local decretou a curta existência do projeto, que realizou apenas o documentário Bahia de Todos-os-Santos.

Logo depois, Glauber procuraria outros espaços para fazer filmes. Não demoraria muito e, junto a Ruy Guerra, Nelson Pereira dos Santos, Walter Lima Jr e outros, Glauber começaria o movimento que ficaria conhecido como Cinema Novo.

Uma das iniciativas do grupo foi a criação da Edições Macunaíma, assim batizada em homenagem ao poeta modernista Mário de Andrade. "Na Bahia, naquela época, só havia uma editora, a Progresso. O nosso grupo era jovem e não tinha acesso a editoras, como hoje ainda não temos", destaca Fernando. A Editora Progresso foi fundada pelo economista Manoel Pinto de Aguiar e publicava autores veteranos.

O primeiro autor publicado pela Macunaíma foi o poeta e jornalista são-gonçalense Fred Souza Castro, com o livro Samba de Roda. Logo depois, a Macunaíma passou a publicar os próprios integrantes do movimento Mapa. "Era uma editora de livros muito bem-feitos. A pessoa fazia uma assinatura e, vez ou outra, recebia um livro muito bem impresso", conta o poeta.

A editora lançou ainda uma antologia poética, chamada Cinco Poetas, reunindo dois autores veteranos (Godofredo Filho e Carvalho Filho) e os jovens Myriam Fraga e Florisvaldo Mattos, além do próprio Fernando.

Projeção

Após sete décadas de atuação, o intelectual da notável Geração Mapa lamenta que ainda hoje escritores nativos em busca de êxito procurem editoras do Sudeste. "A cultura literária baiana não tem muita projeção. Música, balé, pintura, outras artes têm", afirma o poeta.

No ano que vem, quando se comemoram 70 anos da primeira publicação da Macunaíma, a editora lança Dix, o novo livro de poemas de Fernando da Rocha Peres, com prefácio da também imortal Evelina Hoisel e posfácio do jornalista Claudio Leal.

Intelectual da notável Geração Mapa lamenta que ainda hoje escritores nativos em busca de êxito procurem editoras do Sudeste - Foto: CEDOC A Tarde

Professora aposentada do Instituto de Letras da Ufba, Antonia Torreão Herrera conheceu Fernando no âmbito da universidade, quando o poeta cursou uma disciplina em sua unidade.

Antonia conheceu a psicanalista Urânia, mulher de Fernando, e se aproximou do casal, com quem conversava sobre psicanálise e filosofia. Depois, Antonia e Fernando se reencontraram na ALB. Ele já um acadêmico e ela integrante de um seminário em 2016, para comemorar os 80 anos do poeta.

"Ele é interessante porque é muito contemporâneo, no sentido de ter buscado uma renovação, mas ele também é muito erudito. Ele tem uma técnica muito apurada", afirma.

No seminário realizado há dez anos, foi publicado o livro Fernando da Rocha Peres - Múltiplos olhares, que contém um texto de Antonia sobre a obra de Fernando chamado O sacerdote e o bufão, em que ela analisa dois livros do imortal. "Ele tem uma verve bastante sarcástica, irônica. Um olhar crítico, porque ele é um historiador".

Antonia lembra que a revista Mapa, editada por Fernando, trouxe uma linguagem revolucionária para a poesia e elogia o artista: "Ele tem aquele olhar estetizante do poeta". Ela ressalta que o poeta, em geral, tem uma inserção bem específica no mundo. "Um determinado modo de ver, de olhar as suas experiências de vida. O modo de conviver, de sentir".

Um dos grandes

Os testemunhos sobre a obra de Fernando emanam de lugares insuspeitos. O arquiabade do Mosteiro de São Bento, Dom Emanuel d'Able do Amaral, considera que a poesia de seu amigo está para a Bahia como a de Carlos Drummond de Andrade está para o país.

"Ele é um dos grandes poetas, hoje, do Brasil, tem uma poesia altamente refinada", avalia o arquiabade da Ordem de São Bento, que compartilha com o amigo nonagenário os títulos de historiador e imortal da ALB. Foi Fernando, aliás, quem discursou quando o religioso tomou posse da cadeira 37 da academia.

Para Dom Emanuel, a poesia de Fernando é atual. "Ele tem muitos poemas e de vez em quando sai um livro novo, de grande atualidade dentro da tradição da Bahia. A Bahia deu para a Igreja grandes poetas", avalia o arquiabade.

O escritor baiano e Dom Emanuel se conheceram em 1994, ano da chegada do arquiabade carioca à Bahia. A ligação do intelectual com o Mosteiro de São Bento é antiga. De família católica, Fernando frequentava as dependências da instituição na adolescência, como faziam outros jovens que se destacariam depois, como o futuro empreiteiro Norberto Odebrecht e o futuro político e presidente do Esporte Clube Bahia, Fernando Schmidt.

O seu casamento com a psicanalista Urânia Tourinho Peres, na Igreja da Graça, foi celebrado pelo monge beneditino Clemente Maria da Silva-Nigra, um alemão cujo nome de nascimento era Ludwig Grieshaber, que se naturalizou brasileiro.

"Fernando tem muita proximidade com o mosteiro. O pai dele o trazia quando ele era adolescente. Ele não é frequente, não vem diariamente, mas tem proximidade", relata Dom Emanuel, que ressalta o interesse que o amigo imortal nutre por assuntos da instituição ligados à cultura e à história. "Fernando é um grande historiador, conhece muito a história da Bahia", declara o arquiabade.

Seu casamento com a psicanalista Urânia Tourinho Peres foi celebrado pelo monge beneditino Clemente Maria da Silva-Nigra - Foto: CEDOC A Tarde

Decano da ALB, Fernando também trabalhou no serviço público. Foi superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia. Também foi diretor-presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia, coordenador de extensão e Pró-Reitor de Extensão da Ufba e diretor do Centro de Estudos Baianos da mesma universidade. Mas o seu espírito segue cada vez menos burocrático e cada vez mais poético.