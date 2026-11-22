CRÔNICA
Dobra-sobre o saco e mulheres esticadas
Confira a crônica deste domingo
Sempre me entendi muito bem com as letras. Minha mãe costumava se gabar de que, aos dois anos de idade, eu já recitava e escrevia o alfabeto com perfeição. Esse contentamento lhe bastava, compensando o fato de que meu acordo com os números se resumia a gostar dos pares: ninguém ficava sozinho. Tirando isso, mal consegui aprender as quatro operações básicas.
Na afeição pelas letras deve ter origem minha facilidade de soletrar em português, inglês, alemão e italiano. Adolescente, quando fui estudante de intercâmbio nos EUA, minha nota em ortografia foi acima da média em relação aos nativos. E eu nem me atribuo mérito: são coisas que vêm com a gente e não exigem esforço, assim como nasci gostando de maxixe.
Muitos cronistas já devem ter escrito sobre meu assunto de hoje, pois é irresistível para quem gosta de palavras. O fato em si aconteceu faz algum tempo, e tanto me arrebatou que o registrei de imediato. Recentemente, revisitando textos antigos, fiquei de novo fascinada e achei que merecia vir a público.
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Passeando pelo Facebook um dia, encontrei o anúncio de um site oriental oferecendo centenas de mercadorias por preços pra lá de módicos. Ao entrar no site, começaram a se exibir produtos de grande diversidade, e a descrição deles me deixou encantada. Talvez se trate hoje de uma peça de museu, devido ao desenvolvimento das ferramentas de tradução. À época, me fez pensar que, sem as ilustrações, nenhum ser humano seria capaz de imaginar os objetos à venda.
O primeiro era um kit antirronco, presente do Olimpo para quem tem marido. Não me lembro do que consistia, mas o nome dava conta de sua finalidade. Segui consultando as ofertas e me deparei com um idioma surreal, confirmando a máxima de que uma imagem vale mais que mil palavras. Desafio os leitores a visualizar os itens dispostos abaixo. Por compaixão, incluí alguns relativamente imagináveis:
*Lona mulheres cosméticos saco de higiene (Japão e coreano estilo)
*Criativa tesouras forma mulheres senhoras menina cabelo
*Cool verão transparente senhoras modas óculos sol mulheres
*Toalete que pendura o saco cosmético do caso (grande capacidade)
*Portáteis cute perfume frascos forma mini lentes de contato
*Qualidade de moda pc azul filme de luz plana óculos de sol para homens
*Gato animal lindo cão emblema acrílico emblemas da roupa
*Mulheres maquiagem sacos preto rosa cosméticos saco flor
*Saco de flap cute senhora mini crossbody messenger bags meninas
*Flor impressa coelho orelha mulheres headbands partido cabeça
*Mini viagem portátil bonito cartoon forma beard contato
*Moda colarinho preto cadeia pescoço rodada clavícula selvagem
*Cute girls pérola rinoceronte três-dimensional coroa
*Óculos caso macio impermeável pano xadrez óculos de sol saco
*1 pc moda mulheres adoráveis menina metal folha de cabelo
*Mulheres chapelaria ferramentas de cabelo esponja elegante
*Dobra-sobre o saco impermeável do curso
*Estilo elegante moderno do vintage da forma do gato-olho
*Bolsa de couro de comidas
*1 pcs coreano coelho pele bola elástica fio de cabelo anéis
*Grande quadro claro óculos de sol desproporcionado
*Óculos de sol vintage aviador homens polarizados mulheres
*Fashion square sem óculos de sol mulheres designer vintage
*1 par de mulheres esticadas inverno luvas dedo longo braço
*4 peça Bolsas de couro de plutônio
*Portátil cartoon cream rolo de viagem óculos lentes de contato
Moda colarinho preto cadeia pescoço rodada clavícula selvagem? Que diabo seria isso? Um colar? Gargantilha? Mas onde entra a clavícula selvagem? A propósito, vai aqui um protesto por terem mudado o nome das omoplatas para espáduas. Qual a necessidade, sendo omoplata uma palavra tão bonita? Nasci com omoplatas e morrerei com espáduas. Alteração mais inútil, que em nada transformará nosso esqueleto.
E o tal Fashion square sem óculos de sol mulheres designer vintage? Não faço a menor ideia do que se pode conceber disso. Estilo elegante moderno do vintage da forma do gato-olho? Só dando risada. Quem sabe seja a descrição da vida, incompreensível.
Finalmente, algo prescindiu de imagem, assim como o kit antirronco:
*Suporte ajustável para laptop.
Que nem cogitei adquirir, porque já estava viajando nas estrelas.
*ró-Ã é autora do livro dor de facão & brevidades