— Olha, mãe, estamos voando! — O guri soltou a frase quando o avião subia rumo aos 10 mil pés e eu olhava pela janelinha, vendo a cidade se distanciar. Lá de cima, tudo parecia tão pequeno. De repente, lá embaixo, uma cidade inteira, com milhões de pessoas vivendo, lutando, trabalhando, sofrendo, sorrindo, correndo, comendo, resolvendo problemas e conquistando suas pequenas ou grandes vitórias… de repente, tudo isso compunha não mais do que uma maquete. Parecia trabalho de escola, todo montadinho com miniaturas, e a gente aqui se achando grande coisa.

As enormes avenidas ou os arranha-céus, lá de cima, se tornam um risco no meio do mapa ou uma caixa de fósforo apenas mais comprida do que outra. A maior mansão do Brasil, com quase 18 mil metros quadrados de área construída, também ela, não passa de uma maquete, apenas mais cara do que as demais. Tanto luxo, pouca serventia. A gente voando e vendo a Terra ganhar perspectiva aos olhos de Deus.

Tudo sobre Muito em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não é interessante como damos tanta importância ao que vivemos em cima desse chão como se o mundo todo se resumisse a isso? Os problemas quase sempre ganham dimensões colossais.

A perda de um emprego, uma dor de dente, um relacionamento que não deu certo, a chuva que atrapalhou os planos, uma gripe forte, os boletos que não param de chegar. Sabemos: há coisas muito piores. Mas, em geral, é justamente no miúdo que as dificuldades aumentam de tamanho.

Na infância, a sala, a casa, a rua, tudo parecia grande e imponente… até revisitarmos, adultos, e descobrirmos as dimensões acanhadas, os espaços estreitos, a altura diminuta. Os monstros debaixo da cama sempre pareciam maiores e mais assustadores. Ainda hoje é como se tivéssemos esse olhar infantil para coisas que dimensionamos além do que realmente são.

E isso vale não só para os problemas, mas até para aquilo que acreditamos ser uma solução. Tem gente, por exemplo, que acredita em salvadores da pátria na mesma medida dos afundadores da nação, como se o mundo se dividisse entre os heróis e bandidos das histórias em quadrinhos. Tudo vira uma questão de alternar entre oito e oitenta, como se apenas os extremos fossem possíveis, quando a maior parte da vida é levada no fogo brando, no meio a meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.

Só que quase todo ser humano é um pouco artista e gosta de carregar nas tintas. O que seriam dos dramas da vida, se não fossem, de fato, dramáticos? E as alegrias, não fossem ainda mais festejadas? Nas redes sociais, então, tudo ganha contornos ainda mais fortes. Todo mundo é portador da verdade definitiva, tem opiniões contundentes e certezas absolutas. Atire o primeiro post, quem nunca pecou.

Se eu pudesse ver, da janela do avião, o mundo digital como um quadradinho na maquete, talvez o visse em escala ainda mais reduzida. As proporções certamente estão todas distorcidas. Aqui embaixo, o mundo anda veloz, há sempre alguma coisa muito urgente e tudo é importante — pra alguém. Lá no alto, nos redimensionamos sob outra perspectiva (mais real, eu diria). Atravessadas as tempestades e zonas de turbulência, ainda é céu azul de brigadeiro.

*Luisa Sá Lasserre é autora do livro de crônicas “Pensei, mas não disse” (ed. Patuá).