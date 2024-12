2024 é o ano mais quente da história da humanidade, diz pesquisa

Mundo bateu recorde de calor em 2024 - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

2024 ainda não acabou, é o ano mais quente da história da humanidade, superando o recorde global de temperaturas estabelecido em 2023, segundo pesquisa do observatório Copernicus, da União Europeia, divulgada nesta segunda-feira, 9.

De janeiro a novembro deste ano, as temperaturas médias globais ficaram 0,72°C acima da média de 1991 a 2020 —o maior valor já registrado para esse intervalo e 0,14°C superior ao mesmo período de 2023.

O mês passado foi o segundo novembro mais quente da história, atrás apenas daquele de 2023. A temperatura global média da superfície do ar foi de 14,10°C, o que representa 1,62°C acima do nível pré-industrial.

Novembro de 2024 foi o 16º mês, em um período de 17 meses, em que a temperatura média global da superfície do ar superou 1,5°C de diferença em relação aos níveis pré-industriais. Esse valor é considerado pelos cientistas como o limite para evitar as piores consequências do aquecimento global e é também a meta preferencial pactuada no Acordo de Paris, de 2015.

Ainda que os números sejam motivo de alerta, cientistas afirmam que o limite de 1,5°C de aquecimento ainda não foi definitivamente ultrapassado. Para isso, seriam necessários vários anos com valores acima desse patamar.

"Com os dados do Copernicus para o penúltimo mês do ano, podemos agora confirmar com virtual certeza que 2024 será o ano mais quente já registrado e o primeiro ano-calendário acima de 1,5°C. Isso não significa que o Acordo de Paris foi violado, mas enfatiza que a ação climática ambiciosa é mais urgente do que nunca", diz Samantha Burgess, diretora-adjunta do serviço de mudanças climáticas do Copernicus.