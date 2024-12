2024 tem 99% de chances de ser o ano mais quente da história

Entre janeiro e outubro de 2024, a temperatura global esteve 1,28°C acima da média do século 20 - Foto: Divulgação

As projeções do Centro Nacional de Informações Ambientais dos EUA (NCei) indicam que 2024 tem 99% de chances de se tornar o ano mais quente da história. Até o momento, o recorde pertence a 2023.

Além disso, dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa, na sigla em inglês) mostram que os primeiros dez meses de 2024 já foram os mais quentes da história.

Leia mais:

>> Advogado é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Bahia

>> Assessora de investimentos contrata membros do CV para assaltar chefes

>> Motorista de aplicativo é morto a tiros após entrar em 'favela'

De acordo com a Noaa, entre janeiro e outubro de 2024, a temperatura global esteve 1,28°C acima da média do século 20. Apenas em outubro, a média global ficou 1,32°C acima do padrão histórico. Esse valor colocou o mês como o segundo outubro mais quente em 175 anos de medições, ficando atrás apenas de outubro de 2023, por uma diferença de 0,05°C.

A média global de temperatura do último mês ficou 1,32 °C acima da média registrada no século 20. O dado colocou o mês como o segundo outubro mais quente, atrás apenas do ocorrido em 2023, mas por uma diferença muito pequena: 0,05°C.

A Noaa também apresentou os dados por continentes. A agência destacou que na América do Norte o outubro de 2024 foi o mais quente, enquanto a Oceania e o Sul da África tiveram o segundo outubro de maior calor.

A agência norte-americana destaca que outubro registrou a menor cobertura de gelo em 46 anos. Além disto, houve cinco ciclones tropicais durante o mês, incluindo o furacão Milton, que alcançou a categoria 5.

Enquanto o planeta aquece, representantes de países signatários do Acordo de Paris estão em Baku, no Azerbaijão, participando da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29). O tema também está em pauta na reunião do G20, realizado no Rio de Janeiro.

O encontro de Baku, iniciado no último dia 11, se encerra na sexta-feira (22/11). Em pauta estão a viabilização de recursos para financiar a transição energética nos países em desenvolvimento, bancar a adaptação, mitigação e perdas e danos.