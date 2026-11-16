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Apagão mundial vai acontecer? Entenda o alerta e saiba se chegará ao Brasil
Especulações movimentam as redes sociais
Um apagão mundial ganhou força nas redes sociais e levantou questionamentos sobre uma possível interrupção no fornecimento de energia e no acesso à internet nesta terça-feira,17. No entanto, não existem evidências que sustentem o acontecimento do evento.
As especulações misturam informações sobre um teste de alertas nos Estados Unidos, uma cena de Os Simpsons e recomendações governamentais para manter suprimentos em casa. Esses acontecimentos possuem origens distintas e não há comprovação que estejam relacionados.
Quando começou a teoria do apagão mundial?
Essa teoria começou a ganhar força no fim de outubro, após a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos divulgar um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência (EAS), previsto para esta terça-feira, 17, por volta das 14h20 no horário da costa leste americana.
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A partir disso, os internautas começaram a relacionar o teste a previsões sobre um possível apagão de vários dias e até um suposto desligamento mundial da internet por meses. No entanto, as publicações não apresenta provas que comprovem esse cenário.
De acordo com informações divulgadas, a iniciativa tem como objetivo verificar o funcionamento do sistema de comunicação utilizado para alertar a população sobre emergências novas.
Apagão mundial vai acontecer no dia 17 de novembro?
Um apagão simultâneo de energia em escala mundial é considerado muito improvável. Os sistemas elétricos são diferentes nos países e não funcionam como uma única rede que possa ser desligada em uma só vez.
Também não há uma indicação de que o teste do Sistema de Alertas de Emergência dos Estados Unidos tenha relação com uma interrupção generalizada no fornecimento de energia ou no funcionamento de internet. Esses alerta são recomendações preventivas e incidentes cibernéticos reais não comprovam a previsão divulgada nas redes sociais.
Veja os comentários dos internautas:
Não, o mundo não vai ficar às escuras AMANHÃ. Rumores de um “apagão global” em 17 de novembro estão se espalhando online, e a principal evidência é... um episódio dos Simpsons. Nele, Springfield fica sem energia por 6 dias a partir de 17 de novembro. Ele foi ao ar em 2023. O que realmente está acontecendo amanhã: A FEMA e a FCC estão realizando um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência às 14h20 ET. Televisores e rádios vão emitir um alerta por cerca de um minuto.— TUCArj54 (@tucarj54) November 16, 2026
Gente se tiver essa parada de apagão mundial... Nós vamos sobreviver sem NET e melhor como que vamos proceder kkkkkkkkkkk https://t.co/hnk1AeDili— Isa (@Isa32537490) November 16, 2026