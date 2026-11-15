'Os aliens chegaram', diz famoso escritor após suspensão de voos nos EUA

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O escritor Stephen King ironizou a suspensão de voos nos Estados Unidos na sexta-feira, 13 de novembro. Em publicação no X (antigo Twitter), o autor de livros como O Iluminado e It: A Coisa brincou que a paralisação teria sido provocada pela chegada de extraterrestres.

“Os alienígenas chegaram. Essa é a verdadeira razão para a paralisação das decolagens. Eles não querem causar um pânico mundial. São cegos, mas conseguem ouvir muito bem”, escreveu o escritor, em tom de humor.

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The aliens have landed. That’s the REAL reason for the ground stop. They don’t want to start a worldwide panic. They are blind but can hear like a motherfucker. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2026

A publicação alcançou mais de 20 milhões de visualizações e recebeu milhares de interações. Entre as respostas, usuários compartilharam memes e fizeram outras brincadeiras sobre a suposta presença de seres extraterrestres.

Falha técnica provocou suspensão de voos

Apesar da brincadeira de King, a paralisação teve uma explicação técnica. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou a suspensão nacional das decolagens após problemas nas telecomunicações utilizadas pelos centros de controle de tráfego aéreo.

Segundo o Departamento de Transportes dos EUA, a instabilidade afetou os sistemas de comunicação com aeronaves e parte dos radares. O problema ocorreu durante a substituição de um roteador e provocou um volume anormal de tentativas de conexão na rede.

A medida levou ao aterrissamento de mais de 3,5 mil aeronaves que estavam em operação. A FAA informou que os voos foram retomados ainda na noite de sexta-feira, mas os impactos continuaram no sábado.

De acordo com a agência, aproximadamente 12,4 mil voos foram cancelados no dia 13. As autoridades também afirmaram não haver indícios de que a falha tenha sido provocada por um ataque cibernético.

O espaço aéreo foi reaberto após a estabilização dos sistemas, embora as companhias aéreas ainda precisassem reorganizar suas operações.