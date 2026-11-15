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COLISÃO NA PISTA

Aviões colidem no aeroporto de Miami e deixam dois feridos

Passageiro relatou momentos de tensão dentro da aeronave após o impacto

Brenda Roberta
Por
O episódio ocorreu em meio aos esforços dos aeroportos norte-americanos para normalizar as operações após uma paralisação determinada pela FAA na sexta-feira, 13.
O episódio ocorreu em meio aos esforços dos aeroportos norte-americanos para normalizar as operações após uma paralisação determinada pela FAA na sexta-feira, 13. - Foto: Reproduções/ Redes Sociais

Dois aviões se envolveram em uma colisão durante manobras na pista do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O acidente deixou duas pessoas com ferimentos leves e envolveu aeronaves da Copa Airlines e da transportadora de cargas UPS.

Um passageiro da Copa Airlines relatou momentos de tensão dentro da aeronave após o impacto.

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“Estávamos taxiando após o pouso em velocidade normal quando, de repente, ouvi a conversa ao meu redor ficando mais alta, seguida por um grito coletivo e então o impacto de outra aeronave atingindo a nossa”, contou Cesar Ferreira.

A colisão aconteceu às 21h45 de sábado, 14, quando a ponta da asa de um Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz de um Boeing 767 da UPS.

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Segundo o passageiro, o avião sofreu um movimento brusco para o lado, provocando apreensão entre algumas pessoas a bordo. A tripulação, no entanto, agiu rapidamente para manter os passageiros sentados e evitar que o pânico aumentasse. As informações foram divulgadas pela CNN.

O episódio ocorreu em meio aos esforços dos aeroportos norte-americanos para normalizar as operações após uma paralisação determinada pela FAA na sexta-feira, 13.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), os controladores de tráfego aéreo haviam orientado a tripulação da aeronave de carga a dar passagem ao voo da companhia panamenha. O órgão abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Companhias se manifestam após ocorrência

Em comunicado, a UPS afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido e informou que sua equipe está em segurança.

A Copa Airlines lamentou os transtornos causados aos passageiros e declarou que a segurança de clientes e tripulantes é sua principal prioridade.

A suspensão provocou cancelamentos em diferentes regiões do país e deixou passageiros aguardando por horas nos terminais, alguns deles dormindo no chão enquanto esperavam a remarcação dos voos.

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