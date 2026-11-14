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EM NOVA ORLEANS

Cruzeiro afunda após ser atingido por navio-tanque e deixa 32 feridos

Passageiros caíram na água após embarcação tombar nos EUA

Leo Almeida
Por
Mais de 190 passageiros estavam embarcados no cruzeiro
Mais de 190 passageiros estavam embarcados no cruzeiro - Foto: @blas.armas | TikTok

Um navio-tanque colidiu com um cruzeiro que estava atracado no rio Mississippi, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, provocando o tombamento e o afundamento parcial da embarcação de passageiros. O acidente deixou 32 pessoas feridas, que precisaram ser encaminhadas a hospitais da região.

Segundo a prefeita de Nova Orleans, Helena Moreno, nenhum dos feridos apresentava lesões consideradas críticas. Todos os passageiros e tripulantes foram localizados após a operação de resgate, e não houve registro de mortes.

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A colisão aconteceu na sexta-feira, 13, por volta das 12h30, no horário local, quando o navio-tanque Atlantic Asphalt atingiu o cruzeiro American Heritage, operado pela companhia American Cruise Lines.

De acordo com a administração do Porto de Nova Orleans, a embarcação de passageiros havia atracado aproximadamente duas horas antes do acidente para realizar o desembarque de turistas.

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Gravações do caso

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cruzeiro inclinado junto ao cais, com pessoas ainda a bordo. Na sequência, passageiros aparecem na água utilizando coletes salva-vidas, enquanto a embarcação fica tombada ao lado do navio-tanque.

Passageiros caíram na água durante acidente

Em entrevista coletiva, a prefeita Helena Moreno explicou que parte dos ocupantes começou a abandonar o cruzeiro após a colisão. Entretanto, a embarcação passou a afundar e acabou tombando antes que todos conseguissem concluir o desembarque.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, policiais portuários, profissionais de saúde e integrantes da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Tripulações de barcos que navegavam nas proximidades também participaram da operação, ajudando a retirar passageiros que haviam caído no rio. Bombeiros utilizaram escadas posicionadas a partir do cais para alcançar pessoas que permaneciam na embarcação.

Após o salvamento, os passageiros foram encaminhados ao prédio administrativo do porto, onde receberam atendimento médico e assistência.

A prefeitura informou que trabalhava em conjunto com organizações parceiras para oferecer hospedagem, transporte e acesso a medicamentos aos turistas que perderam o acesso aos seus pertences durante o acidente.

Empresas se pronunciam sobre acidente

Em comunicado divulgado neste sábado, 14, a OSM Thome, responsável pela gestão do Atlantic Asphalt, confirmou a colisão e informou que o comandante do navio-tanque comunicou imediatamente o acidente à Guarda Costeira.

Segundo a empresa, todos os tripulantes da embarcação estavam em segurança, e a companhia está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

A gestora também informou que o navio-tanque foi separado do cruzeiro após a colisão e permanecia estável e ancorado, enquanto equipes avaliavam os danos.

Já a American Cruise Lines, responsável pelo American Heritage, confirmou a retirada de passageiros e tripulantes e afirmou que estava providenciando hospedagem e assistência aos ocupantes.

A companhia acrescentou que mantém contato com a Guarda Costeira e com as autoridades locais para acompanhar os desdobramentos do acidente.

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