Cruzeiro afunda após ser atingido por navio-tanque e deixa 32 feridos

Siga o A TARDE no Google

Um navio-tanque colidiu com um cruzeiro que estava atracado no rio Mississippi, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, provocando o tombamento e o afundamento parcial da embarcação de passageiros. O acidente deixou 32 pessoas feridas, que precisaram ser encaminhadas a hospitais da região.

Segundo a prefeita de Nova Orleans, Helena Moreno, nenhum dos feridos apresentava lesões consideradas críticas. Todos os passageiros e tripulantes foram localizados após a operação de resgate, e não houve registro de mortes.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A colisão aconteceu na sexta-feira, 13, por volta das 12h30, no horário local, quando o navio-tanque Atlantic Asphalt atingiu o cruzeiro American Heritage, operado pela companhia American Cruise Lines.

De acordo com a administração do Porto de Nova Orleans, a embarcação de passageiros havia atracado aproximadamente duas horas antes do acidente para realizar o desembarque de turistas.

Gravações do caso

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o cruzeiro inclinado junto ao cais, com pessoas ainda a bordo. Na sequência, passageiros aparecem na água utilizando coletes salva-vidas, enquanto a embarcação fica tombada ao lado do navio-tanque.

Passageiros caíram na água durante acidente

Em entrevista coletiva, a prefeita Helena Moreno explicou que parte dos ocupantes começou a abandonar o cruzeiro após a colisão. Entretanto, a embarcação passou a afundar e acabou tombando antes que todos conseguissem concluir o desembarque.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, policiais portuários, profissionais de saúde e integrantes da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

Tripulações de barcos que navegavam nas proximidades também participaram da operação, ajudando a retirar passageiros que haviam caído no rio. Bombeiros utilizaram escadas posicionadas a partir do cais para alcançar pessoas que permaneciam na embarcação.

Após o salvamento, os passageiros foram encaminhados ao prédio administrativo do porto, onde receberam atendimento médico e assistência.

A prefeitura informou que trabalhava em conjunto com organizações parceiras para oferecer hospedagem, transporte e acesso a medicamentos aos turistas que perderam o acesso aos seus pertences durante o acidente.

Empresas se pronunciam sobre acidente

Em comunicado divulgado neste sábado, 14, a OSM Thome, responsável pela gestão do Atlantic Asphalt, confirmou a colisão e informou que o comandante do navio-tanque comunicou imediatamente o acidente à Guarda Costeira.

Segundo a empresa, todos os tripulantes da embarcação estavam em segurança, e a companhia está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

A gestora também informou que o navio-tanque foi separado do cruzeiro após a colisão e permanecia estável e ancorado, enquanto equipes avaliavam os danos.

Já a American Cruise Lines, responsável pelo American Heritage, confirmou a retirada de passageiros e tripulantes e afirmou que estava providenciando hospedagem e assistência aos ocupantes.

A companhia acrescentou que mantém contato com a Guarda Costeira e com as autoridades locais para acompanhar os desdobramentos do acidente.