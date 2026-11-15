CRISE AÉREA
Aeroportos dos EUA retomam operações após suspensão de voos
Falha em sistemas de controle de tráfego aéreo suspendeu decolagens por cerca de quatro horas
Os aeroportos dos Estados Unidos começaram a retomar as operações na noite de sexta-feira, 13, após uma falha nos sistemas de controle de tráfego aéreo provocar a suspensão nacional de todas as decolagens por cerca de quatro horas.
Apesar da liberação, a normalização do transporte aéreo ainda é gradual, com milhares de passageiros afetados por cancelamentos e atrasos.
Os impactos da paralisação incluíram:
- Sexta-feira, 13: quase 10 mil voos cancelados até as 23h30, no horário local, segundo o Flightradar24.
- Sábado, 14: mais de 2,5 mil cancelamentos registrados nos Estados Unidos, de acordo com a Associated Press (AP).
- Europa: aeroportos de Paris, Frankfurt e Amsterdã também registraram atrasos e cancelamentos.
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O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou que a recuperação completa não seria imediata, já que as companhias aéreas precisam reorganizar aeronaves, tripulações e horários.
“Vai ser lento”, afirmou durante entrevista a jornalistas na Casa Branca. Mesmo com a retomada das decolagens, especialistas avaliam que os reflexos da interrupção podem durar vários dias.
Artistas baianos enfrentam dificuldades para voltar ao Brasil
Artistas da Bahia e de todo o Brasil que viajaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy Latino, realizada na quinta-feira, 12, enfrentam dificuldades para retornar ao país.
A suspensão nacional de decolagens fez com que alguns artistas precisassem cancelar seus shows e apresentações previstos no Brasil.
Falha durante manutenção pode ter provocado interrupção
A origem do problema ainda está sob investigação. Uma das hipóteses apresentadas pelo governo norte-americano envolve um serviço de manutenção realizado em uma antiga rede de telecomunicações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).
O trabalho previa a substituição de cabos de cobre por fibra óptica e era executado pela empresa contratada L3Harris. Segundo o secretário Sean Duffy, ainda não está claro se houve erro durante o procedimento ou defeito em algum equipamento, conforme informações da CNN.
A falha provocou instabilidades nos sistemas de radar e comunicação utilizados pelos controladores de tráfego aéreo.
De acordo com o chefe da FAA, Bryan Bedford, até 17 dos 22 centros de controle do país foram afetados.
As interrupções nas frequências obrigaram funcionários a alternar entre os sistemas principais e os de reserva, dificultando o monitoramento simultâneo das operações.
Diante da extensão do problema, as autoridades optaram por suspender as decolagens como medida preventiva, segundo a CNN.
Governo descarta ataque cibernético
Apesar da dimensão da paralisação, as autoridades norte-americanas afirmaram não haver indícios de ataque cibernético ou ação maliciosa contra os sistemas de aviação.
Duffy e Bedford também descartaram, até o momento, qualquer relação com interferência estrangeira ou inteligência artificial, segundo a CNN.
“Muitas perguntas chegaram ontem. ‘Foi um ataque cibernético? Algum país estrangeiro atacou essa rede?’ E a resposta é que não acreditamos que tenha sido isso”, afirmou Duffy.
A expectativa da FAA era de que a recuperação completa das operações ocorresse até domingo, 15. Bedford, no entanto, alertou que a infraestrutura antiga ainda pode apresentar novas falhas enquanto não for totalmente substituída.
O secretário de Transportes também defendeu novos investimentos para modernizar os equipamentos e evitar episódios semelhantes.
Quando aconteceu a última suspensão nacional de voos nos EUA?
A última vez que os Estados Unidos determinaram a suspensão nacional de decolagens foi em janeiro de 2023, após uma falha no sistema de notificações a pilotos.
As suspensões nacionais de decolagens nos EUA tiveram as seguintes características:
- 11 de setembro de 2001: após os atentados terroristas, a suspensão permaneceu em vigor por dois dias. Aeronaves que já estavam no ar receberam ordens para retornar aos aeroportos de origem. Quando a quantidade de combustível não permitia o retorno, os aviões eram direcionados a aeroportos canadenses.
- Janeiro de 2023: uma falha no sistema de notificações a pilotos levou à suspensão das decolagens por pouco menos de duas horas, embora o problema técnico tenha durado cerca de 12 horas.
- Sexta-feira, 13 de novembro de 2026: as decolagens foram suspensas em todo o país, mas os pousos continuaram ocorrendo normalmente.