Aeroportos dos EUA retomam operações após suspensão de voos

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Os aeroportos dos Estados Unidos começaram a retomar as operações na noite de sexta-feira, 13, após uma falha nos sistemas de controle de tráfego aéreo provocar a suspensão nacional de todas as decolagens por cerca de quatro horas.

Apesar da liberação, a normalização do transporte aéreo ainda é gradual, com milhares de passageiros afetados por cancelamentos e atrasos.

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Os impactos da paralisação incluíram:

Sexta-feira , 13: quase 10 mil voos cancelados até as 23h30, no horário local, segundo o Flightradar24.

, 13: quase 10 mil voos cancelados até as 23h30, no horário local, segundo o Flightradar24. Sábado , 14: mais de 2,5 mil cancelamentos registrados nos Estados Unidos, de acordo com a Associated Press (AP).

, 14: mais de 2,5 mil cancelamentos registrados nos Estados Unidos, de acordo com a Associated Press (AP). Europa : aeroportos de Paris, Frankfurt e Amsterdã também registraram atrasos e cancelamentos.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou que a recuperação completa não seria imediata, já que as companhias aéreas precisam reorganizar aeronaves, tripulações e horários.

“Vai ser lento”, afirmou durante entrevista a jornalistas na Casa Branca. Mesmo com a retomada das decolagens, especialistas avaliam que os reflexos da interrupção podem durar vários dias.

Artistas baianos enfrentam dificuldades para voltar ao Brasil

Artistas da Bahia e de todo o Brasil que viajaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy Latino, realizada na quinta-feira, 12, enfrentam dificuldades para retornar ao país.

A suspensão nacional de decolagens fez com que alguns artistas precisassem cancelar seus shows e apresentações previstos no Brasil.



Falha durante manutenção pode ter provocado interrupção

A origem do problema ainda está sob investigação. Uma das hipóteses apresentadas pelo governo norte-americano envolve um serviço de manutenção realizado em uma antiga rede de telecomunicações da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O trabalho previa a substituição de cabos de cobre por fibra óptica e era executado pela empresa contratada L3Harris. Segundo o secretário Sean Duffy, ainda não está claro se houve erro durante o procedimento ou defeito em algum equipamento, conforme informações da CNN.

A falha provocou instabilidades nos sistemas de radar e comunicação utilizados pelos controladores de tráfego aéreo.

De acordo com o chefe da FAA, Bryan Bedford, até 17 dos 22 centros de controle do país foram afetados.

As interrupções nas frequências obrigaram funcionários a alternar entre os sistemas principais e os de reserva, dificultando o monitoramento simultâneo das operações.

Diante da extensão do problema, as autoridades optaram por suspender as decolagens como medida preventiva, segundo a CNN.

Governo descarta ataque cibernético

Apesar da dimensão da paralisação, as autoridades norte-americanas afirmaram não haver indícios de ataque cibernético ou ação maliciosa contra os sistemas de aviação.

Duffy e Bedford também descartaram, até o momento, qualquer relação com interferência estrangeira ou inteligência artificial, segundo a CNN.

“Muitas perguntas chegaram ontem. ‘Foi um ataque cibernético? Algum país estrangeiro atacou essa rede?’ E a resposta é que não acreditamos que tenha sido isso”, afirmou Duffy.

A expectativa da FAA era de que a recuperação completa das operações ocorresse até domingo, 15. Bedford, no entanto, alertou que a infraestrutura antiga ainda pode apresentar novas falhas enquanto não for totalmente substituída.

O secretário de Transportes também defendeu novos investimentos para modernizar os equipamentos e evitar episódios semelhantes.

Quando aconteceu a última suspensão nacional de voos nos EUA?

A última vez que os Estados Unidos determinaram a suspensão nacional de decolagens foi em janeiro de 2023, após uma falha no sistema de notificações a pilotos.

As suspensões nacionais de decolagens nos EUA tiveram as seguintes características: