Ataque provoca feridos e suspende voos em aeroporto internacional

As operações no Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, capital da Arábia Saudita, foram suspensas neste sábado, 10, após um ataque deixar várias pessoas feridas. A informação foi divulgada pela Autoridade de Aviação Civil saudita em comunicado.



Segundo informações obtidas pela Reuters, uma explosão atingiu a área do aeroporto e provocou a retirada de passageiros de partes do terminal. Duas testemunhas e outras duas pessoas informadas sobre o episódio relataram o ocorrido à agência. Mais de dez ambulâncias foram vistas se deslocando para o local.



Uma das testemunhas afirmou ter presenciado a explosão e, logo depois, visto várias pessoas feridas caídas no chão dentro do aeroporto. Até a publicação das informações, o gabinete de imprensa do governo saudita e a autoridade de aviação civil do país não haviam respondido aos pedidos de comentário.



O episódio acontece em meio à intensificação dos ataques com mísseis realizados pelos houthis, grupo rebelde do Iêmen alinhado ao Irã, contra a Arábia Saudita. O aeroporto de Riad já havia sido alvo de dois ataques nesta semana, que deixaram quatro mortos, outras pessoas feridas e uma aeronave bastante danificada.





Voos são cancelados ou desviados após ataque

O fechamento do aeroporto provocou alterações nas operações aéreas com destino à capital saudita. Dados da plataforma de monitoramento Flightradar24 indicaram que todos os voos que seguiriam para Riad haviam sido desviados ou cancelados. Em determinado momento, apenas um helicóptero aparecia sobrevoando a região do terminal.



Diante da situação, a administração do aeroporto orientou os passageiros a entrar em contato diretamente com as companhias aéreas e verificar as condições dos voos antes de se deslocarem até o local.



Entre as empresas afetadas, a Kuwait Airways anunciou o cancelamento de voos de ida e volta para Riad devido ao fechamento do aeroporto por questões de segurança. A Etihad Airways e a Qatar Airways também suspenderam diversas operações entre seus respectivos centros de operações e a capital saudita. Algumas das restrições devem permanecer em vigor até segunda-feira, 12.



Os ataques atribuídos aos houthis na quinta-feira, 8, e em outros dias desta semana já haviam levado diferentes companhias aéreas a suspender ou cancelar voos para a cidade.

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Eventos de energia e investimentos serão mantidos

A escalada da violência ocorre às vésperas de importantes conferências sobre energia e investimentos programadas para Riad. Apesar do ataque e da suspensão das operações aeroportuárias, os organizadores dos eventos informaram neste sábado que a programação será mantida e buscaram tranquilizar os participantes sobre as condições de segurança.



Em meio ao agravamento das tensões, os houthis recomendaram que aeronaves comerciais evitassem o espaço aéreo saudita, declarado pelo grupo como uma zona de operações militares.

A declaração foi feita após o governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita, iniciar uma ofensiva contra os rebeldes no começo deste mês.