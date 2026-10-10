Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TENSÃO

Ataque provoca feridos e suspende voos em aeroporto internacional

Operações no Aeroporto Internacional Rei Khalid foram suspensas após um ataque deixar feridos

Redação
Por Redação
Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, teve as operações suspensas após um ataque.
Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, teve as operações suspensas após um ataque. - Foto: AFP/Getty Images via CNN Newsource

As operações no Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, capital da Arábia Saudita, foram suspensas neste sábado, 10, após um ataque deixar várias pessoas feridas. A informação foi divulgada pela Autoridade de Aviação Civil saudita em comunicado.

Segundo informações obtidas pela Reuters, uma explosão atingiu a área do aeroporto e provocou a retirada de passageiros de partes do terminal. Duas testemunhas e outras duas pessoas informadas sobre o episódio relataram o ocorrido à agência. Mais de dez ambulâncias foram vistas se deslocando para o local.

Uma das testemunhas afirmou ter presenciado a explosão e, logo depois, visto várias pessoas feridas caídas no chão dentro do aeroporto. Até a publicação das informações, o gabinete de imprensa do governo saudita e a autoridade de aviação civil do país não haviam respondido aos pedidos de comentário.

O episódio acontece em meio à intensificação dos ataques com mísseis realizados pelos houthis, grupo rebelde do Iêmen alinhado ao Irã, contra a Arábia Saudita. O aeroporto de Riad já havia sido alvo de dois ataques nesta semana, que deixaram quatro mortos, outras pessoas feridas e uma aeronave bastante danificada.

Leia Também:

MUNDO

Fábrica histórica de calçados fecha após 56 anos de operação
Fábrica histórica de calçados fecha após 56 anos de operação imagem

MUNDO

Estádio histórico é colocado à venda para construção de nova arena bilionária
Estádio histórico é colocado à venda para construção de nova arena bilionária imagem

ALERTA

Milhões de pessoas podem perder auxílio em meio à grave crise financeira da ONU
Milhões de pessoas podem perder auxílio em meio à grave crise financeira da ONU imagem

Voos são cancelados ou desviados após ataque

O fechamento do aeroporto provocou alterações nas operações aéreas com destino à capital saudita. Dados da plataforma de monitoramento Flightradar24 indicaram que todos os voos que seguiriam para Riad haviam sido desviados ou cancelados. Em determinado momento, apenas um helicóptero aparecia sobrevoando a região do terminal.

Diante da situação, a administração do aeroporto orientou os passageiros a entrar em contato diretamente com as companhias aéreas e verificar as condições dos voos antes de se deslocarem até o local.

Entre as empresas afetadas, a Kuwait Airways anunciou o cancelamento de voos de ida e volta para Riad devido ao fechamento do aeroporto por questões de segurança. A Etihad Airways e a Qatar Airways também suspenderam diversas operações entre seus respectivos centros de operações e a capital saudita. Algumas das restrições devem permanecer em vigor até segunda-feira, 12.

Os ataques atribuídos aos houthis na quinta-feira, 8, e em outros dias desta semana já haviam levado diferentes companhias aéreas a suspender ou cancelar voos para a cidade.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Eventos de energia e investimentos serão mantidos

A escalada da violência ocorre às vésperas de importantes conferências sobre energia e investimentos programadas para Riad. Apesar do ataque e da suspensão das operações aeroportuárias, os organizadores dos eventos informaram neste sábado que a programação será mantida e buscaram tranquilizar os participantes sobre as condições de segurança.

Em meio ao agravamento das tensões, os houthis recomendaram que aeronaves comerciais evitassem o espaço aéreo saudita, declarado pelo grupo como uma zona de operações militares.

A declaração foi feita após o governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita, iniciar uma ofensiva contra os rebeldes no começo deste mês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aeroporto

Relacionadas

Mais lidas