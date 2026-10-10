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Fábrica histórica de calçados fecha após 56 anos de operação

Empresa produzia calçados desde 1970 e encerramento afeta cerca de 92 funcionários

Alice Paulilo
Por
Uma histórica fábrica de calçados encerrou suas atividades após 56 anos de operação
Uma histórica fábrica de calçados encerrou suas atividades após 56 anos de operação - Foto: Reprodução

Uma histórica fábrica de calçados encerrou suas atividades após 56 anos de operação. A unidade de produção da Bata, em Dolní Němčí, no leste da República Tcheca, era a última planta fabril da marca na Europa Central.

A Bata fechou as portas no começo deste mês de setembro e segundo a empresa, as operações na fábrica, que produzia calçados desde 1970, "não são mais lucrativas".

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Com o fechamento da unidade, 92 trabalhadores serão afetados. Localizada em Dolní Němčí, a fábrica faz parte do grupo Bata desde 1992 e fabricou aproximadamente 150 mil pares de calçados para as lojas da marca em 2025.

Por que a produção deixou de ser lucrativa?

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"Encerrar a produção em nossa fábrica de Dolní Němčí foi uma decisão muito difícil para nós. A estrutura e a capacidade da unidade, construída para produção em larga escala, já não correspondem à demanda atual do mercado", afirma Andrea Montagnoli, membro do conselho da Bata, em entrevista à Radio Prague International.

Para ser lucrativa, Montagnoli aponta que a fábrica "teria de focar em um tipo diferente" de modelo de produção. "O investimento necessário para tal transformação não seria eficiente, dadas as perspectivas para os volumes de produção e preços de compra atuais", comentou o executivo.

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Fábrica de calçados

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