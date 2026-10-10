Fábrica histórica de calçados fecha após 56 anos de operação

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Uma histórica fábrica de calçados encerrou suas atividades após 56 anos de operação. A unidade de produção da Bata, em Dolní Němčí, no leste da República Tcheca, era a última planta fabril da marca na Europa Central.

A Bata fechou as portas no começo deste mês de setembro e segundo a empresa, as operações na fábrica, que produzia calçados desde 1970, "não são mais lucrativas".

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Com o fechamento da unidade, 92 trabalhadores serão afetados. Localizada em Dolní Němčí, a fábrica faz parte do grupo Bata desde 1992 e fabricou aproximadamente 150 mil pares de calçados para as lojas da marca em 2025.

Por que a produção deixou de ser lucrativa?

"Encerrar a produção em nossa fábrica de Dolní Němčí foi uma decisão muito difícil para nós. A estrutura e a capacidade da unidade, construída para produção em larga escala, já não correspondem à demanda atual do mercado", afirma Andrea Montagnoli, membro do conselho da Bata, em entrevista à Radio Prague International.

Para ser lucrativa, Montagnoli aponta que a fábrica "teria de focar em um tipo diferente" de modelo de produção. "O investimento necessário para tal transformação não seria eficiente, dadas as perspectivas para os volumes de produção e preços de compra atuais", comentou o executivo.