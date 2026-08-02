MUNDO
Atentado com homem-bomba deixa 13 mortos no Paquistão
O atentado ocorreu na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão
Um atentado suicida em uma área muito movimentada perto de uma delegacia durante uma manifestação no distrito de Swat, no norte do Paquistão, deixou 13 mortos e 22 feridos, informou a polícia neste domingo, 2.
"O agressor (...) acionou o cinturão carregado de explosivos e matou sete pessoas, incluindo quatro policiais, e feriu mais de 20", declarou à AFP o vice-inspetor da polícia local, Fida Husain.
"Um terrorista suicida tentou entrar na delegacia (...) mas foi detido pela polícia na porta principal", explicou. "Treze pessoas, incluindo oito policiais, morreram", continuou.
Ele acrescentou que 22 pessoas ficaram feridas e outro corpo, possivelmente o do autor do ataque, foi levado para o hospital.
O atentado ocorreu na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa, no norte do Paquistão, onde as autoridades enfrentam uma insurgência crescente do Movimento dos Talibãs Paquistaneses (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP).
Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.
Na capital provincial, Peshawar, a explosão de uma bomba de fabricação caseira deixou quatro feridos, todos policiais, anunciou o chefe das forças de segurança locais à AFP. O TTP reivindicou o ataque.
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O Paquistão relaciona o aumento dos atentados nesta província e na província do Baluchistão (fronteiriça com o Afeganistão e o Irã) à atividade de combatentes procedentes do território afegão.
O governo talibã em Cabul nega qualquer envolvimento nos ataques.
As acusações desencadearam um conflito armado entre os países vizinhos. O Paquistão executou ataques aéreos mortais que, afirma, têm como alvo combatentes em território afegão.
O governo talibã e a ONU relataram dezenas de civis mortos nos últimos ataques paquistaneses no leste do Afeganistão em junho.