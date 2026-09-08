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Brasileira de 20 anos morre atropelada enquanto atravessava rua de patinete nos EUA

Jovem estava indo buscar a irmã quando foi atropelada pouco depois de sair de casa

Luan Julião
Por
Nathally Alves, 24 anos
Nathally Alves, 24 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma brasileira de 20 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava uma rua de patinete elétrico em Orlando, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na sexta-feira, 4, pouco depois de Nathally Alves deixar o condomínio onde morava.

Nathally havia se mudado para os Estados Unidos em janeiro deste ano. Antes disso, vivia na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No momento do acidente, ela seguia de patinete para buscar a irmã mais nova no colégio.

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Segundo Cláudia Ribeiro, tia da jovem, Nathally estava atravessando pela faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo. A dinâmica da ocorrência, no entanto, ainda não foi esclarecida.

"É uma dor gigante, uma tristeza sem fim. Nossa família está muito abalada. Ela estava indo buscar a irmã na escola de patinete elétrico, quando ia atravessar pela faixa de pedestre. Uma testemunha fala que o sinal estava verde, mas meu irmão disse que ela só atravessava no sinal. Na verdade, não temos explicação de como foi", comentou Cláudia.

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O acidente é investigado pelas autoridades. A família afirma que a área conta com monitoramento e aguarda esclarecimentos sobre o que aconteceu.

"A pista é toda monitorada e o caso está em investigação", explicou a tia da vítima.

Parte dos familiares de Nathally viajou para os Estados Unidos para acompanhar os pais da jovem durante os procedimentos burocráticos necessários para a liberação do corpo. O velório também será realizado no país.

"O velório será nos Estados Unidos, lugar que ela estava morando e amando. Dizia que não queria voltar para o Brasil", comentou Cláudia.

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Tags

acidente investigação jovem brasileira Orlando

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