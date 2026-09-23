Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem

Ivestigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da queda

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem
Foto: Reprodução G1

Um avião militar da Força Aérea Real britânica (RAF) caiu e explodiu nesta quarta-feira, 23, no País de Gales. Os dois pilotos conseguiram ejetar da aeronave antes do impacto e sobreviveram.

O acidente envolveu um Hawk T2, modelo utilizado para treinamento militar, que havia acabado de decolar da base RAF Valley, na ilha de Anglesey. Pouco depois de deixar a pista, a aeronave apresentou problemas e caiu na região.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Imagens registraram o momento em que o avião perde altitude antes de atingir o solo e explodir. Testemunhas também relataram ter percebido sinais de fogo na aeronave ainda durante a decolagem.

Leia Também:

MUNDO

Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários
Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários imagem

ENTENDA A CRISE

Crise entre imprensa e governo: TVs dos EUA realizam boicote inédito
Crise entre imprensa e governo: TVs dos EUA realizam boicote inédito imagem

POLÍTICA

Senador americano pretende convidar Lula para discursar no Senado sobre o SUS
Senador americano pretende convidar Lula para discursar no Senado sobre o SUS imagem

O que dizem as autoridades?

Segundo a Polícia do Norte do País de Gales, os dois pilotos ficaram feridos e receberam atendimento médico. Os ferimentos são considerados leves. Até o momento, não há registro de outras pessoas feridas em decorrência do acidente.

Em comunicado, a Força Aérea Real informou que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da queda.

O governo britânico também confirmou que o Hawk T2 caiu pouco depois da decolagem e que os dois tripulantes conseguiram acionar o sistema de ejeção antes do impacto.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

avião militar Força Aérea Real Hawk T2 pais de gales pilotos

Relacionadas

Mais lidas