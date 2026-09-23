TRAGÉDIA
Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem
Ivestigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da queda
Um avião militar da Força Aérea Real britânica (RAF) caiu e explodiu nesta quarta-feira, 23, no País de Gales. Os dois pilotos conseguiram ejetar da aeronave antes do impacto e sobreviveram.
O acidente envolveu um Hawk T2, modelo utilizado para treinamento militar, que havia acabado de decolar da base RAF Valley, na ilha de Anglesey. Pouco depois de deixar a pista, a aeronave apresentou problemas e caiu na região.
Imagens registraram o momento em que o avião perde altitude antes de atingir o solo e explodir. Testemunhas também relataram ter percebido sinais de fogo na aeronave ainda durante a decolagem.
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O que dizem as autoridades?
Segundo a Polícia do Norte do País de Gales, os dois pilotos ficaram feridos e receberam atendimento médico. Os ferimentos são considerados leves. Até o momento, não há registro de outras pessoas feridas em decorrência do acidente.
Em comunicado, a Força Aérea Real informou que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da queda.
O governo britânico também confirmou que o Hawk T2 caiu pouco depois da decolagem e que os dois tripulantes conseguiram acionar o sistema de ejeção antes do impacto.
As causas do acidente ainda não foram divulgadas.