Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem

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Um avião militar da Força Aérea Real britânica (RAF) caiu e explodiu nesta quarta-feira, 23, no País de Gales. Os dois pilotos conseguiram ejetar da aeronave antes do impacto e sobreviveram.

O acidente envolveu um Hawk T2, modelo utilizado para treinamento militar, que havia acabado de decolar da base RAF Valley, na ilha de Anglesey. Pouco depois de deixar a pista, a aeronave apresentou problemas e caiu na região.

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Imagens registraram o momento em que o avião perde altitude antes de atingir o solo e explodir. Testemunhas também relataram ter percebido sinais de fogo na aeronave ainda durante a decolagem.

O que dizem as autoridades?

Segundo a Polícia do Norte do País de Gales, os dois pilotos ficaram feridos e receberam atendimento médico. Os ferimentos são considerados leves. Até o momento, não há registro de outras pessoas feridas em decorrência do acidente.

Em comunicado, a Força Aérea Real informou que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias da queda.

O governo britânico também confirmou que o Hawk T2 caiu pouco depois da decolagem e que os dois tripulantes conseguiram acionar o sistema de ejeção antes do impacto.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.