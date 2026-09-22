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ENTENDA A CRISE

Crise entre imprensa e governo: TVs dos EUA realizam boicote inédito

Emissoras suspendem cobertura oficial em protesto inédito contra banimento da imprensa

Jair Mendonça Jr
Por
Redes de televisão dos Estados Unidos suspenderam a cobertura conjunta
Redes de televisão dos Estados Unidos suspenderam a cobertura conjunta - Foto: Molly Riley

Redes de televisão dos Estados Unidos suspenderam, nesta segunda, 21, a cobertura conjunta da administração federal em resposta direta ao banimento de veículos de imprensa das dependências oficiais.

O bloqueio de veículos de imprensa

O governo federal baniu repórteres de portais e emissoras específicos das dependências governamentais, sob alegação de publicação de informações incorretas.

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Entre os veículos diretamente atingidos e banidos estão redes e portales de grande relevância, como CNN, MS NOW e o site Politico. Em resposta ao ato restritivo, as principais redes de transmissão do país uniram-se em um protesto coletivo.

A suspensão da cobertura conjunta

O sistema de cobertura compartilhada, que distribui imagens e áudios oficiais entre os canais, paralisou as atividades nos eventos presidenciais. Veículos impressos também suspenderam a distribuição de fotografias oficiais do governo.

Ação judicial e fundamentação legal

Os veículos atingidos ajuizaram ação conjunta na justiça federal contra a administração. A petição aponta violação direta da constituição federal quanto à liberdade de imprensa e à prerrogativa de atuação jornalística.

O marco histórico na relação com a mídia

Especialistas jurídicos confirmam que a suspensão coletiva realizada pelas emissoras constitui um marco sem precedentes na história política do país, alterando a dinâmica entre o poder executivo e os meios de comunicação.

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boicote governo Trump imprensa

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