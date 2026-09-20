Trump diz que avalia “explodir o Irã inteiro” em meio à guerra

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 20, que está avaliando novas medidas contra o Irã e chegou a mencionar a possibilidade de “explodir o Irã inteiro”.



A declaração foi dada à emissora Fox News, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Trump cita três possibilidades

Segundo Trump, o governo norte-americano avalia três caminhos diante do conflito: “eliminar” o Irã, pressionar o país por meio de medidas econômicas ou buscar um acordo.



O presidente não estabeleceu um prazo para uma eventual nova ação militar, mas afirmou que “grandes coisas acontecerão” em um futuro próximo.

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A declaração ocorre enquanto a guerra entre Estados Unidos e Irã entra no sétimo mês. De acordo com informações recentes, Washington continua avaliando novas formas de pressionar Teerã, incluindo medidas econômicas.





Irã ameaça retaliação

Mais cedo, o Irã afirmou que poderá retaliar “sem qualquer limitação” contra bases dos Estados Unidos caso novos ataques sejam realizados.



O governo iraniano também ameaçou responsabilizar países do Oriente Médio que permitirem o uso de seus territórios para operações militares norte-americanas.

Apesar do tom de confronto, Trump também afirmou estar aberto à possibilidade de negociação. O presidente disse que poderia se encontrar com o líder iraniano, Masoud Pezeshkian, durante a Assembleia Geral da ONU, que acontece nesta semana em Nova York.

O Irã, por sua vez, apresentou novas condições para encerrar o conflito, que estão sendo avaliadas pelo governo norte-americano.

