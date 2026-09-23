Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários

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Duas cabeças, um único corpo e apenas 5,2 gramas. A combinação incomum chamou a atenção de veterinários de Massachusetts, nos Estados Unidos, que acompanharam de perto o desenvolvimento de uma tartaruga-diamante com bicefalia (rara anomalia do desenvolvimento).

O filhote foi encontrado pelo Santuário de Vida Selvagem da Baía de Wellfleet, mantido pela organização Mass Audubon, em um ninho protegido em Wellfleet, na região de Cape Cod. Após a descoberta, o animal esteve sob os cuidados do Cape Wildlife Center, em Barnstable.

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Para a equipe, o caso é especialmente incomum: apenas outros dois exemplares de "tartarugas de duas cabeças" foram observados nos últimos cinco anos.

“Ficamos muito surpresos! Nossa equipe veterinária vai monitorar de perto este pequeno filhote enquanto aprendemos mais sobre como suas duas cabeças e seus corpos funcionam juntos”, informou o Cape Wildlife Center em comunicado publicado no Facebook.

O que é a bicefalia?

A bicefalia é uma anomalia do desenvolvimento que pode fazer com que duas cabeças se formem em um único organismo. Dependendo do caso, as duas partes podem apresentar diferentes níveis de independência e até desempenhar determinadas funções de maneira distinta.

Na prática, isso significa que aspectos como alimentação e movimentação podem exigir uma coordenação entre as duas cabeças. Por isso, os veterinários acompanham especialmente o comportamento, o apetite e o crescimento do filhote.

A equipe também investiga como as estruturas do animal funcionam em conjunto. “Embora já tenhamos encontrado essa condição incomum antes, cada caso nos dá uma nova oportunidade de aprender mais sobre a anatomia e a fisiologia desses animais fascinantes”, afirmou o Cape Wildlife Center.

Outros casos já foram registrados

A tartaruga-diamante de duas cabeças encontrada em Massachusetts não é o primeiro caso acompanhado pela equipe. Segundo o Cape Wildlife Center, apenas outros dois episódios de bicefalia foram observados nos últimos cinco anos.

Um deles ocorreu em outubro de 2021, quando uma tartaruga-diamante de duas cabeças foi encontrada em um ninho protegido em Barnstable. O animal apresentava uma característica ainda mais incomum: seis patas.

Na ocasião, o espécime foi levado para avaliação pelo departamento de recursos naturais da cidade. O New England Wildlife Center comparou a condição aos casos de gêmeos siameses em humanos, explicando que os animais podem compartilhar algumas estruturas corporais e, ao mesmo tempo, possuir outras independentes.

A instituição também destacou que a bicefalia pode dificultar a sobrevivência e afetar a qualidade de vida dos animais.

Tartaruga-diamante é ameaçada em Massachusetts

O caso também chama atenção porque envolve uma espécie que enfrenta problemas de conservação no estado.

A tartaruga-diamante (Malaclemys terrapin) é classificada como ameaçada de extinção em Massachusetts pela Lei de Espécies Ameaçadas de Massachusetts (MESA).

A espécie vive principalmente em regiões costeiras e pântanos salgados, ambientes importantes para sua alimentação, reprodução e postura dos ovos. A legislação busca combater a perda desses habitats e preservar as populações que ainda existem na região.

Enquanto isso, o pequeno animal permanece sob observação dos veterinários, que acompanham seu apetite, crescimento e comportamento para entender como seu organismo se desenvolve.